Max Verstappen (Red Bull) heeft zaterdagnamiddag op het Circuit van Imola de sprintrace gewonnen in de Grote Prijs Formule 1 van Emilia-Romagna, dat is de vierde WK-manche van het seizoen.

De Nederlandse regerende wereldkampioen ging in de voorlaatste ronde de Monegaskische WK-leider Charles Leclerc (Ferrari) opnieuw voorbij, nadat hij bij de start zijn leidersplaats meteen had moeten afstaan. Zijn ploegmaat Sergio Perez werd derde, zevenvoudig wereldkampioen en huidig vicewereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) kwam na 21 ronden, oftewel zo'n 100 kilometer, niet verder dan de veertiende plaats.

Verstappen was vrijdagavond de snelste gebleken in de uitgeregende en tumultueuze kwalificaties voor deze eerste sprintrace van het seizoen, later volgen er nog in Oostenrijk en Brazilië. Zaterdag was de hemel reeds deels opgeklaard boven het Italiaanse circuit, maar dat nam niet weg dat ook deze keer het racebegin chaotisch was. De voor het eerst dit seizoen van op poleposition gestarte Verstappen moest zijn leidersplaats al meteen afstaan aan Leclerc, met twee WK-zeges achter zijn naam de leider in de tussenstand. Even later mocht de safetycar reeds de baan voor een crash van de Chinees Zhou Guanyu.

De Ferrari van Leclerc leek sneller, maar richting het einde van de sprintrace kwam Verstappen toch steeds feller opzetten. In de voorlaatste ronde was het dan zover: de Nederlander maakte handig gebruik van de DRS om Leclerc niet zonder risico voorbij te gaan en op de zege af te stevenen, goed voor acht WK-punten. Leclerc pakt er zeven en doet een goede zaak, want eerste achtervolger George Russell (Mercedes) viel met een elfde plaats buiten de punten.

De uitslag van deze sprintrace bepaalt meteen ook de startgrid voor de Grote Prijs, die zondagnamiddag (15u) gereden wordt op het legendarische circuit waar Ayrton Senna op 1 mei 1994 na een zware crash het leven liet. Verstappen start dan op de pole, voor Leclerc en Perez.

