Nu er een nieuw Formule 1-seizoen is gestart, vraagt Hanna Daniels van StampMedia zich af waarom er geen vrouwen op de racebaan te zien zijn. F1 mag dan een van de weinige gemengde sporten zijn, het is ook een van de meest seksistische disciplines, schrijft ze.

Formule 1 niets voor vrouwen? Think again. De geschiedenis leert dat vrouwen tussen de jaren 50 en zelfs nog in de jaren 90 al hebben deelgenomen in F1. In totaal hebben vijf vrouwen aan de start van een GP gestaan: Maria Tesera de Filippis, Giovanna Amati en Lella Lombardi uit Italië, de Britse Divina Galica en Desiré Wilson uit Zuid-Afrika. Lella Lombardi was de meest succesvolle met 12 races. Ook is ze de enige die in de top tien van een GP eindigde.

Door de jaren heen waren er meerdere vrouwelijke development drivers voor verschillende F1-teams. Zij testen en ontwikkelen een bepaalde F1-wagen, maar komen nooit zelf aan de start van een grote prijs. Momenteel is de Britse Jamie Chadwick een opkomend talent in de motorsport. Sinds 2019 is ze een development driver voor het Williams formule 1-team. Daarnaast won ze ook twee keer de W-series, een racecompetitie voor vrouwen om hen een kans te geven op het allerhoogste niveau.

Het is al dertig jaar geleden dat een vrouw voor het laatst in een F1-wedstrijd startte. In die periode is de sport uiteraard veranderd. Maar net zoals mannelijke piloten zijn geëvolueerd binnen de sport, zijn ook hun vrouwelijke evenknieën erop vooruitgegaan.

Onwetende rijke mannen

Toch is de kans klein dat er snel weer vrouwen zullen opduiken in de formule 1. Het probleem: ook in die wereld draait het meer dan ooit om geld. Dat geld komt van witte cisgender mannen die zich superieur wanen tegenover vrouwen. Helmut Marko, de consultant van het Red Bull-team, zei in 2019 aan de Oostenrijkse Kleine Zeitung dat 'vrouwen niet sterk of agressief genoeg zijn om in formule 1 te racen'. In 2016 zei F1-baas Bernie Ecclestone dan weer: 'Vrouwen zullen nooit serieus genomen worden in F1, omdat ze niet sterk genoeg zijn om snel genoeg te rijden'. En Sir Stirling Moss, een voormalige Formule 1-piloot, zei in 2013: 'De mentale stress is volgens mij te moeilijk voor een vrouw. Daar kan ze praktisch niet mee om te gaan'.

Volgens deze mannen moet een F1-piloot sterk, agressief en snel zijn. Bovendien moet die om kunnen gaan met grote mentale stress. Waarom zouden vrouwen dan mentaal of fysiek te zwak zijn voor formule 1? Waarom zouden vrouwen geen G-kracht 4 - een bepaalde gravitatiekracht - kunnen weerstaan die andere piloten voelen tijdens een Grand Prix? Er bestaan meerdere vrouwelijke straaljagerpiloten, en die moeten G-kracht 9 doorstaan.

Chadwick in actie tijdens de W-series © GETTY

Daarnaast is mentale kracht een heel vaag concept. Ten eerste is er weinig onderzoek naar de mentale kracht die een piloot nodig heeft om te racen in formule 1. Ten tweede zijn er meerdere factoren die de hersenen en gedachten beïnvloeden. Je kunt mentale kracht niet verdelen in geslacht. Als je mentale kracht van mannen en vrouwen zo nodig wil vergelijken, denk dan eens aan alle vrouwen die seksistische opmerkingen moeten verwerken. Daar heb je pas veel mentale kracht voor nodig.

Wat een vrouw echt nodig heeft om te winnen in formule 1, is financiële steun. Volgens de 21-jarige Duitse formule 3-piloot Sophia Flörsch krijgen vrouwen niet dezelfde financiële steun als mannen. Dat zei ze in een interview met de Duitse omroep Deutsche Welle. Sponsors willen investeren in vrouwen die hun talent hebben getoond, maar daar knelt het schoentje. Ze kunnen zich niet bewijzen, omdat ze niet het budget hebben om in de snelle wagens te rijden. In hetzelfde interview zei Flörsch dat bij de start van het F3-seizoen in 2017 haar budget 700.000 euro was. De mannen in de topteams kregen het dubbele.

Berg van goud en benzine

Er zijn vandaag geen vrouwelijke piloten in de formule 1. Niet omdat ze geen talent of competentie hebben, maar omdat een klein groepje mannen die de show beheerst hen niet accepteert. Het is 2022 en de hele wereld evolueert naar meer gelijkheid. Formule 1 blijft echter zitten op hun berg van goud en benzine onder een streng mannelijk gezag.

De fans zijn er alvast klaar voor. Zij zien Jamie Chadwick graag starten op de racebaan. Ook huidige piloten zijn fan en juichen hun vrouwelijke collega's toe. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kijkt toe en steunt de W-series: 'Deze vrouwen zijn geweldig', liet hij zich eerder al ontvallen. Bovenal staat de volgende generatie van vrouwelijke piloten klaar. Ze willen racen en zichzelf bewijzen. Ze willen de mannen verslaan. De buitenwereld gelooft in hen. Nu de wereld van de Formule 1 zelf nog.

Door Hanna Daniels (StampMedia)

