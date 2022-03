Max Verstappen (Red Bull) heeft zondag in Djeddah de Grand Prix van Saoedi-Arabië, tweede manche in het wereldkampioenschap Formule 1, gewonnen. In een beklijvend duel troefde de 24-jarige Nederlander de Monegask Charles Leclerc (Ferrari) af.

De Spanjaard Carlos Sainz (Ferrari) werd op gepaste afstand derde, de Mexicaan Sergio Pérez (Red Bull), op de pole gestart, vierde. Lewis Hamilton (Mercedes), na een zestiende kwalificatietijd op de achtste rij gestart, finishte als tiende. De zevenvoudige wereldkampioen sprokkelde zo toch nog één punt voor het kampioenschap.

Leclerc, vorige week winnaar van de openingsmanche in Bahrein, verstevigde zijn leidersplaats in het kampioenschap. Hij heeft nu twaalf punten voor op Sainz en twintig op Verstappen. Vorige week scoorde Verstappen geen punten in Bahrein. Daar begaf zijn Red Bull het op drie ronden van het einde.

Op het snelle en smalle stratencircuit van Djeddah reed Verstappen het leeuwendeel van de wedstrijd in het kielzog van Leclerc. De Monegask sloeg diverse aanvallen af, maar op vier ronden voor het einde wist de Nederlander eindelijk een succesvolle inhaalactie te plaatsen en nam hij de leiding in de race. Het bleef spannend tot aan de meet, met Leclerc in de laatste ronde dicht op de achterwielen van Verstappen, maar de Nederlander hield stand. Hij passeerde met een halve seconde voorsprong als eerste de finishvlag.

Ongelukkige pitstop

Verstappen was messcherp bij de start en haalde in de eerste bochten Sainz in. Hij schoof daardoor op van de vierde naar de derde plaats. Pérez, die voor het eerst in 215 races vanop de pole position startte, wist voor Leclerc te blijven en de Mexicaan reed tot aan zijn eerste bandenwissel aan de leiding. Pérez had vervolgens de pech dat kort na zijn pitstop Nicholas Latifi zijn Williams in de muur parkeerde. Leclerc en Verstappen profiteerden van de safetycar en kwamen na hun bandenwissel voor Pérez terug op de baan.

Verstappen viel meteen na de herstart de nieuwe raceleider Leclerc aan, maar de Nederlander had toen geen succes. De Ferrari bleek opnieuw iets sneller, vooral in het eerste deel van het circuit. Maar de twee piloten die in Bahrein al een enerverend duel lieten zien, leverden in Saudi-Arabië wel weer een magistraal gevecht om de koppositie. De Monegask moest werkelijk alles uit zijn auto halen om Verstappen van zich af te houden en tegen het einde van de race werd dat steeds moeilijker. Verstappen ging er op het rechte stuk een paar keer voorbij dankzij de DRS, de knop om extra gas te geven, maar Leclerc pareerde die aanvallen.

Tot de vierde ronde voor het einde. Toen kon Verstappen er eindelijk echt langs op het rechte stuk en had Leclerc geen antwoord. Motorisch leed bleef Verstappen deze keer bespaard in de spannende laatste ronden. Zijn brandstofsysteem hield het en met minimale voorsprong won hij voor Leclerc.

De Spanjaard Carlos Sainz (Ferrari) werd op gepaste afstand derde, de Mexicaan Sergio Pérez (Red Bull), op de pole gestart, vierde. Lewis Hamilton (Mercedes), na een zestiende kwalificatietijd op de achtste rij gestart, finishte als tiende. De zevenvoudige wereldkampioen sprokkelde zo toch nog één punt voor het kampioenschap. Leclerc, vorige week winnaar van de openingsmanche in Bahrein, verstevigde zijn leidersplaats in het kampioenschap. Hij heeft nu twaalf punten voor op Sainz en twintig op Verstappen. Vorige week scoorde Verstappen geen punten in Bahrein. Daar begaf zijn Red Bull het op drie ronden van het einde. Op het snelle en smalle stratencircuit van Djeddah reed Verstappen het leeuwendeel van de wedstrijd in het kielzog van Leclerc. De Monegask sloeg diverse aanvallen af, maar op vier ronden voor het einde wist de Nederlander eindelijk een succesvolle inhaalactie te plaatsen en nam hij de leiding in de race. Het bleef spannend tot aan de meet, met Leclerc in de laatste ronde dicht op de achterwielen van Verstappen, maar de Nederlander hield stand. Hij passeerde met een halve seconde voorsprong als eerste de finishvlag. Verstappen was messcherp bij de start en haalde in de eerste bochten Sainz in. Hij schoof daardoor op van de vierde naar de derde plaats. Pérez, die voor het eerst in 215 races vanop de pole position startte, wist voor Leclerc te blijven en de Mexicaan reed tot aan zijn eerste bandenwissel aan de leiding. Pérez had vervolgens de pech dat kort na zijn pitstop Nicholas Latifi zijn Williams in de muur parkeerde. Leclerc en Verstappen profiteerden van de safetycar en kwamen na hun bandenwissel voor Pérez terug op de baan. Verstappen viel meteen na de herstart de nieuwe raceleider Leclerc aan, maar de Nederlander had toen geen succes. De Ferrari bleek opnieuw iets sneller, vooral in het eerste deel van het circuit. Maar de twee piloten die in Bahrein al een enerverend duel lieten zien, leverden in Saudi-Arabië wel weer een magistraal gevecht om de koppositie. De Monegask moest werkelijk alles uit zijn auto halen om Verstappen van zich af te houden en tegen het einde van de race werd dat steeds moeilijker. Verstappen ging er op het rechte stuk een paar keer voorbij dankzij de DRS, de knop om extra gas te geven, maar Leclerc pareerde die aanvallen. Tot de vierde ronde voor het einde. Toen kon Verstappen er eindelijk echt langs op het rechte stuk en had Leclerc geen antwoord. Motorisch leed bleef Verstappen deze keer bespaard in de spannende laatste ronden. Zijn brandstofsysteem hield het en met minimale voorsprong won hij voor Leclerc.