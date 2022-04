Max Verstappen (Red Bull) was vrijdag in de regen in Emilia-Romagna de beste tijdens de kwalificatieritten voor de sprintrace van zaterdag in de Formule 1. De Nederlandse wereldkampioen haalde het op het circuit in het Italiaanse Imola voor de Monegask Charles Leclerc (Ferrari), de WK-leider, en de Brit Lando Norris (McLaren).

Verstappen start zaterdag vanaf de pole.

De Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton gingen er in Q2 uit. Ze starten zaterdag als respectievelijk elfde en dertiende. Het was de eerste keer sinds 2012 dat geen van beide rijders van Mercedes Q3 haalde.

De kwalificaties werden gekenmerkt door meerdere slippers. In Q2 werden de ritten een tijd onderbroken na een crash van Carlos Sainz (Ferrari). In Q1 was Alexander Albon (Williams) al gecrasht. Ook Kevin Magnussen (Haas), Fernando Alonso (Alpine), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) en Lando Norris (McLaren) gingen op een gladde piste in Q3 van de baan.

Eerder op de dag was Charles Leclerc (Ferrari) de snelste in de eerste oefenritten. De Monegask haalde het voor zijn Spaanse teamgenoot Carlos Sainz en Verstappen. Zaterdag volgen de tweede oefenritten (12u30-13u30) en, voor het eerst dit seizoen, de sprint over 100 km (16u30-17u30). De GP van Emilia-Romagna, de vierde WK-manche van het seizoen, begint zondag om 15 uur. Leclerc leidt in de WK-tussenstand met 71 punten. Zijn eerste achtervolgers zijn Russell (37 punten) en Sainz (33 punten).

