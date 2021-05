F1 Portugal: Bottas houdt Hamilton van honderdste pole

Valtteri Bottas (Mercedes) heeft zaterdag in Portimao (Algarve) de pole veroverd voor de Grote Prijs van Portugal, derde manche in het wereldkampioenschap Formule 1. De 31-jarige Fin was zeven duizendsten sneller dan zijn Britse teamgenoot Lewis Hamilton, die zo naast een honderdste pole position greep. Voor Bottas is het de zeventiende pole, de eerste dit seizoen.

© GETTY