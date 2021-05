Lewis Hamilton (Mercedes) heeft zondag in Portimao (Algarve) de Grand Prix van Portugal, derde manche in het wereldkampioenschap Formule 1, gewonnen. De 36-jarige Brit liet de Nederlander Max Verstappen (Red Bull) en zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas achter zich.

Het is de 97e Grand Prix-zege voor Hamilton, de tweede dit seizoen. De zevenvoudige wereldkampioen won ook de openingsmanche in Bahrein. In Emilia Romagna werd hij tweede. Toch is Hamiltons voorsprong in het kampioenschap nog niet groot. Hij heeft acht punten voor op Verstappen, winnaar in Emilia Romagna en twee keer tweede. De Brit Lando Norris (McLaren) heeft als derde wel al 32 punten goed te maken op zijn landgenoot.

Bij de start was Bottas van de pole goed weg en Hamilton hield de tweede plek vast. Verstappen kreeg niet de kans zijn stunt van twee weken geleden in Imola te herhalen, toen hij vanaf de derde plek oprukte naar de eerste positie. Toch lag de Nederlander na zes ronden tweede. Bij de herstart na een neutrale fase lette Hamilton niet goed op en zag hij Verstappen op het rechte stuk voorbijkomen. Hamilton herpakte zich en haalde enkele ronden later op dezelfde manier Verstappen weer in.

De Brit zette door en nam na vijftien ronden de koppositie over van Bottas. De Fin kreeg vervolgens Verstappen in het kielzog. Inhalen lukte pas na de eerste pitstop. Bottas kwam net voor de Nederlander terug op de baan, maar Verstappen had zoveel snelheid dat hij de Fin met een vloeiende manoeuvre voorbijging.

Nadat ook Hamilton zijn pitstop had gemaakt, reed Pérez vooraan. De teamgenoot van Verstappen bleef zolang mogelijk doorrijden om de Mercedessen op te houden, maar die tactiek werkte niet. Toen de Mexicaan eindelijk zijn verplichte stop maakte, had Hamilton ruime voorsprong op Verstappen.

Hamilton pakte ook nog een extra WK-punt door de snelste ronde te rijden. Eigenlijk deed Verstappen dat, maar zijn tijd werd geschrapt omdat hij buiten de baan was gegaan. Om dezelfde reden greep Verstappen zaterdag ook al naast de pole position.

Het is de 97e Grand Prix-zege voor Hamilton, de tweede dit seizoen. De zevenvoudige wereldkampioen won ook de openingsmanche in Bahrein. In Emilia Romagna werd hij tweede. Toch is Hamiltons voorsprong in het kampioenschap nog niet groot. Hij heeft acht punten voor op Verstappen, winnaar in Emilia Romagna en twee keer tweede. De Brit Lando Norris (McLaren) heeft als derde wel al 32 punten goed te maken op zijn landgenoot. Bij de start was Bottas van de pole goed weg en Hamilton hield de tweede plek vast. Verstappen kreeg niet de kans zijn stunt van twee weken geleden in Imola te herhalen, toen hij vanaf de derde plek oprukte naar de eerste positie. Toch lag de Nederlander na zes ronden tweede. Bij de herstart na een neutrale fase lette Hamilton niet goed op en zag hij Verstappen op het rechte stuk voorbijkomen. Hamilton herpakte zich en haalde enkele ronden later op dezelfde manier Verstappen weer in. De Brit zette door en nam na vijftien ronden de koppositie over van Bottas. De Fin kreeg vervolgens Verstappen in het kielzog. Inhalen lukte pas na de eerste pitstop. Bottas kwam net voor de Nederlander terug op de baan, maar Verstappen had zoveel snelheid dat hij de Fin met een vloeiende manoeuvre voorbijging. Nadat ook Hamilton zijn pitstop had gemaakt, reed Pérez vooraan. De teamgenoot van Verstappen bleef zolang mogelijk doorrijden om de Mercedessen op te houden, maar die tactiek werkte niet. Toen de Mexicaan eindelijk zijn verplichte stop maakte, had Hamilton ruime voorsprong op Verstappen. Hamilton pakte ook nog een extra WK-punt door de snelste ronde te rijden. Eigenlijk deed Verstappen dat, maar zijn tijd werd geschrapt omdat hij buiten de baan was gegaan. Om dezelfde reden greep Verstappen zaterdag ook al naast de pole position.