Formule1-piloot Sergio Perez mag zondag voor het eerst vanop de pole position aan een Grand Prix beginnen. De 32-jarige Mexicaan was in de kwalificaties in zijn Red Bull 25 duizendsten sneller dan de Monegask Charles Leclerc (Ferrari).

De Spanjaard Carlos Sainz (Ferrari) en de Nederlander Max Verstappen (Red Bull) mogen hun bolides op de tweede startrij parkeren. De derde is voor de Fransman Esteban Ocon (Alpine) en de Brit George Russell. Die laatste was ruimschoots de beste van de Mercedes-rijders.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton werd met een zestiende tijd al in de eerste kwalificatiesessie uitgeschakeld. Hamilton, die in zijn rijke loopbaan al 103 poles wist te veroveren, kon zich voor het eerst sinds de Grand Prix van Brazilië in 2017 niet voor de tweede ronde plaatsen.

Crash van Schumacher

Mick Schumacher, zoon van Michael, maakte een zware crash tijdens de tweede kwalificatiesessie, werd overgrebracht naar het ziekenhuis maar is volgens een mededeling ongedeerd uit zijn compleet vernielde bolide gekomen. 'Hij stelt het goed, maar is uit voorzorg wel voor nader onderzoek naar het ziekenhuis overgebracht', meldde zijn team Haas. Voor dat gebeurde, kon de zoon van Michael Schumacher telefonisch zijn moeder geruststellen.

De kwalificatiesessie werd onderbroken en kon pas na een dik uur weer hervat worden. Er moesten niet alleen brokstukken verwijderd worden, er was ook heel wat olie op de baan terechtgekomen.

