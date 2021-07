De Nederlander Max Verstappen heeft in Spielberg de Grote Prijs van Oostenrijk, negende manche in het wereldkampioenschap Formule 1 gewonnen. De vanop pole gestarte Red Bull-piloot liet de concurrentie ruim achter zich. Valtteri Bottas (Meredes) werd op bijna achttien seconden tweede. De Brit Lando Norris (McLaren) hield voor de derde plaats zijn landgenoot Lewis Hamilton (Mercedes) net achter zich.

Vorige week was de 23-jarige Verstappen op dezelfde Red Bull Ring in Spielberg al de beste in de Grote Prijs van Stiermarken. Vandaag boekte hij zijn vijftiende Grand Prix-zege, na eerder al Emilia Romagna, Monaco en Frankrijk gewonnen te hebben.

De Grote Prijs van Oostenrijk, een soort van thuiswedstrijd voor Red Bull, won Verstappen ook al 2018 en 2019. In de WK-stand verstevigde hij zijn leidersplaats. De Nederlander met Belgische moeder ligt nu 32 punten voor op titelverdediger Hamilton. Zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez, zondag zesde, heeft als derde al 77 punten goed te maken.

De tiende Grand Prix van het seizoen wordt over twee weken in het Britse Silverstone gereden.

