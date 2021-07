De organisatie van de Formule 1 heeft donderdag op het circuit in het Engelse Silverstone de nieuwe bolides en nieuwe reglementen onthuld. Ten opzichte van dit jaar zien de nieuwe wagens er in veel opzichten anders uit. Meest opvallende wijzigingen zijn een andere voor- en achtervleugel en grotere wielen, met kleine spatborden boven de voorbanden. Ook de neus van de wagens is een stuk groter.

Het nieuwe ontwerp van de auto's moet het voor de piloten makkelijker maken om in te halen. De verschillen tussen de bolides moet kleiner worden, om spannendere races te krijgen. Met ingang van 2022 hebben de ontwerpers minder technische vrijheden, wordt de aerodynamica simpeler en worden de wielen 18 inches breed.

Het was in eerste instantie de bedoeling dat de nieuwe regels dit jaar al zouden ingaan, maar de introductie werd vorig jaar als gevolg van het coronavirus uitgesteld naar 2022. 'De Formule 1 begint een spannend, nieuw hoofdstuk in 2022. Het huidige reglementenboek wordt verscheurd en een set radicaal nieuwe reglementen wordt van kracht, bedoeld om de races nog spectaculairder te maken', aldus de organisatie.

