De Spaanse tweevoudige wereldkampioen Fernando Alonso viert komend seizoen zijn terugkeer in de Formule 1 bij Renault, zo bevestigde de Franse renstal woensdag.

Met Renault veroverde de 38-jarige Alonso zijn twee wereldtitels in de Formule 1, in 2005 en 2006. In 2017 nam Alonso na zeventien seizoenen afscheid van de Formule 1. Hij verdedigde in de koningsklasse van de autosport de kleuren van Minardi (2001), Renault (2003-2006 en 2008-2009), McLaren (2007 en 2016-2018) en Ferrari (2010-2014). In 2021 vervangt hij bij Renault de Australiër Daniel Ricciardo, die naar McLaren trekt. De Fransman Esteban Ocon zal de teamgenoot van Alonso zijn bij Renault. Bij McLaren was hij enkele jaren geleden ploegmaat van onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

Na zijn afscheid van de F1 bleef Alonso wel racen. Zo won hij in 2018 en 2019 in een Toyota de 24 uur van Le Mans en kwam hij een stap dichter bij de Triple Crown van de autosport. Als tweede piloot in de geschiedenis wil hij de 24 uur van Le Mans, de Grand Prix F1 van Monaco en de 500 mijl van Indianapolis (IndyCar) op zijn palmares brengen. Daarmee zou hij in de voetsporen treden van de Brit Graham Hill. Die maakte in 1972 de Triple Crown compleet met winst in Le Mans. De GP van Monaco won Alonso al in 2006 en 2007. In Indianapolis wou het nog niet lukken. In 2017 wiel hij er uit met motorpech, vorig jaar geraakte hij er niet door de kwalificaties. Voor het Belgische Overdrive Racing reed Alonso dit jaar ook de Dakar.

'Renault is mijn familie, dat zijn mijn beste herinneringen aan de Formule 1 met mijn twee wereldtitels, maar ik kijk vooruit', zegt Alonso. 'Ik ben enorm trots, maar ook emotioneel betekent het voor mij veel om terug deel uit te maken van dit team. Het gaf me in het begin van mijn carrière mijn kans, en ook vandaag geeft het me de kans om terug te keren naar het hoogste niveau. Mijn overtuigingen en ambities sluiten aan bij het project van de renstal. Hun vooruitgang van deze winter versterkt de doelstellingen van het seizoen 2022 en ik zal mijn ervaring in het racen delen met iedereen, ingenieurs, mecaniciens en teamgenoten. Het team wil, net zoals ik, weer op het podium staan en beschikt ook over de middelen om hierin te slagen.'

