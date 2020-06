Covid-19 trof ook de Formule 1, waar de teams zich klaarmaken voor de start van het seizoen op 5 juli met de GP van Oostenrijk. Afgesloten wordt er met de GP van Italië op 6 september. En daarna? Veel vraagtekens. Die waren er ook in 2005, toen op 19 juni de Amerikaanse GP werd gereden...

De feiten

U moet de foto eens bekijken van de startgrid die dag in Indianapolis. Nooit heeft die er vreemder uitgezien. Helemaal vooraan: twee Ferrari's, links van de piste, netjes achter elkaar. Opvallend: eigenlijk niet eens vooraan, want er zijn wat lege startplaatsen voor de twee Ferrari's. Naast de twee rode bolides niks. Lege plaatsen. Achter de twee bolides: niks. Een heel eind daarachter pas staan vier andere auto's, verspreid over het asfalt: twee Jordan-Toyota's en twee Minardi-Cosworths.

Met zo'n 130.000 zijn ze, fans van de Formule 1 die voor deze wedstrijd een ticket kochten. Maar als ze de startgrid zien, druppelen ze al vrij snel opnieuw naar buiten. Na ronde tien zijn er volgens schattingen al 100.000 opnieuw naar huis. Woedend om het gebrek aan spektakel. Boos eisen ze hun geld terug.

Terecht, veel valt er niet te beleven, tenzij wat intimiderend gedrag van Michael Schumacher, wanneer die na zijn tweede pitsstop zijn ploegmaat Rubens Barrichello net voor blijft, maar in de eerste bocht wel even in het gras duwt. Ferrari grijpt meteen in via de boordradio en maant de twee aan tot kalmte. Schumacher mag, met Barrichello in zijn spoor, de race winnen.

De Duitser zal op het podium ook champagne krijgen, maar daar niet mee spuiten. Ferrari schaamt zich en de delegatie haast zich snel naar de luwte. Er staat ook amper volk. Het is wel een dag voor de geschiedenisboeken: de enige waarin alle wagens het einde halen én punten voor het WK sprokkelen. De twee Jordans wel op één ronde, de twee Minardi's zelfs op twee van de winnaar.

Making-of

Wat is hier gebeurd?

De problemen beginnen op vrijdag 17 juni, tijdens de vrije oefensessies. Ralf Schumacher, de broer van Michael, rijdt ook mee en crasht met zijn Toyota in bocht 13 van de Speedway. De race in Indianapolis wordt voor een stuk op een in 2000 afgewerkt nieuw deel gereden en voor een stuk op de bekende ovaal, waar jaarlijks de Indy 500 wordt afgewerkt. Het is dus in 2005 nog allemaal vrij nieuw en dat heeft zijn gevolgen.

Bocht 13, de allerlaatste voor de rijders de finish bereiken, is een moeilijke: hij wordt genomen aan een zeer hoge snelheid, en loopt omhoog. Nergens anders vind je dat in de Formule 1 en de banden staan er onder hoge druk. De oorzaak van de crash is een lekke linksachter.

Exact een jaar eerder overkomt Ralf Schumacher hetzelfde, toen in een Williams. De Duitser komt niet ongeschonden uit de crash en moet voor de rest van het weekend worden vervangen door Ricardo Zonta, de testrijder van Toyota.

In de pits is druk overleg. Dit zijn gevaarlijke toestanden. Toyota rijdt, net als zes andere teams, rond met Michelinbanden. Het Franse bandenmerk grijpt in en laat vanuit het hoofdkwartier in Clermont-Ferrand nieuwe banden met een andere samenstelling overvliegen. Uit tests zal blijken dat ook die niet kunnen weerstaan aan de druk.

Dat zorgt voor een groot probleem. In een officieel schrijven aan de directeur van de race zegt Michelin op zaterdag de oorzaak van het probleem niet te kunnen achterhalen en dat het de veiligheid van de rijders niet kan garanderen, tenzij de snelheid voor bocht 13 wordt afgeremd. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van een chicane.

Voor de kwalificaties mag er geen probleem zijn. Jarno Trulli zet in een Toyota de snelste tijd neer. Maar na tien ronden zijn de banden op, vreest Michelin.

Op zondagochtend krijgt Michelin een officieel antwoord. De organisatie is boos dat het merk niet de gepaste banden meebracht en zegt dat de teams die het bevoorraadt zelf maar hun rijders moeten opleggen met welke snelheid ze veilig de bocht mogen nemen. Michelin moet zelf bepalen waar die grens ligt. Het voorstel om voor de bocht inderhaast een chicane te laten aanleggen, wordt afgewezen.

De bandenkwestie had geen gevolgen voor Ferrari, dat niet met Michelin, maar met Bridgestone reed. © GETTY

Om 10 uur 's ochtends is er een crisisvergadering. Drie teams rijden op Bridgestones en die hebben geen problemen. De rest is geschoeid met Michelin. Alle posities worden afgetoetst, alle voorstellen komen op tafel. De teams op Bridgestone wijzen de voorgestelde snelheidsbeperking in die bocht af, dat zou tot gevaarlijke toestanden leiden. Ze wijzen ook een verplichte bandenwissel om de tien ronden af, te druk in de pitlane en ook te gevaarlijk. Jordan en Minardi (samen met Ferrari op Bridgestone) kunnen zich wél vinden in het voorstel om een chicane te bouwen.

Op de vergadering is evenwel niemand van Ferrari. Jean Todt vindt het een probleem van Michelin en blijft bewust weg. Bernie Ecclestone stelt na heel wat discussies voor hem op te zoeken met het voorstel om een chicane te bouwen, maar komt even voor 11 uur terug met de melding dat Ferrari dat afwijst. Achteraf zal Todt zeggen dat hij nooit officieel is geconsulteerd, maar dat hij inderdaad tegen zou zijn geweest.

Ecclestone voegt er ook aan toe dat de grote baas Max Mosley ermee dreigt de hele GP af te gelasten als aan het circuit wordt geprutst. En dat er sancties kunnen komen.

Nieuw crisisoverleg en veel discussie leiden uiteindelijk tot en compromis. De 130.000 fans zien een normale startgrid, met alle wagens. Wat ze niet weten, is dat de auto's op Michelins op het einde van de opwarmingsronde, uitgerekend in bocht 13, niet zullen doorrijden naar de start, maar terugkeren naar de pitlane en niet zullen starten. Alleen de zes wagens op Bridgestones rijden door. Dat merk wil wél racen. En zo staan plots zes wagens wat verloren te wachten op groen.

En daarna

Het is voor Schumacher de eerste zege van het seizoen. En tevens de laatste. 2005 is geen goed jaar voor Ferrari. Voor Jordanrijder Narain Karthikeyan zijn het de eerste punten van het seizoen. Een primeur, het zijn ook de eerste voor een rijder uit India.

Tiago Monteiro, zijn ploegmaat, is de enige die op het podium viert. Nog nooit stond daar een Portugees en dat vraagt toch om een klein feestje. En nog eentje voor de geschiedenisboeken: het zullen ook de laatste punten zijn voor Minardi.

Michelin zit met een enorm imagoprobleem en probeert dat goed te maken. Het betaalt alle tickets terug én verspreidt voor de GP in 2006 nog eens 20.000 extra kaartjes. Intern beslist het wel dat het genoeg heeft van de Formule 1. Eind 2006 stappen de Fransen uit de competitie.

Bridgestone blijft nog tot 2010 als enige leverancier en geeft dan de bandenwissels in handen van Pirelli.

