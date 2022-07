Carlos Sainz (Ferrari) heeft zondag de Grote Prijs van Groot-Brittannië gewonnen, de tiende manche van het wereldkampioenschap Formule 1.

Op het circuit van Silverstone behaalde de 27-jarige Spanjaard na een bewogen wedstrijd de allereerste zege uit zijn carrière. In de tussenstand van het WK blijft de Nederlander Max Verstappen (Red Bull), zondag pas zevende, leider.

Het begin van de race verliep erg tumultueus. Vijf wagens raakten meteen na de start betrokken bij een botsing. De Chinees Zhou Guanyu (Alfa Romeo) was het belangrijkste slachtoffer. Hij ging met zijn wagen overkop en belandde tegen de omheining. Zijn team liet gelukkig al snel weten dat de Chinees bij bewustzijn was en geen breuken had opgelopen. Ook de andere betrokken rijders, bij wie in eerste instantie de Thai Alexander Albon (Williams), kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. Er volgde een onderbreking van zowat een uur.

Bij de herstart hield de vanop de pole gestarte Sainz wereldkampioen Verstappen achter zich, wat hem bij de eerste start niet was gelukt. Na een stuurfout in de tiende ronde moest de Spanjaard zijn Nederlandse concurrent laten voorgaan maar Verstappen reed even later lek en moest zo de leiding uit handen geven. Vervolgens wisselden de posities voorin door het spel van de bandenwissels voortdurend.

In de 40e van 52 ronden was er nog een tussenkomst van de safetycar na een probleem voor Esteban Ocon (Alpine), waardoor het hele pak weer samenkwam. Sainz nam vervolgens het voortouw en reed in zijn 150e GP naar een eerste zege. In een spannend duel om de tweede plaats haalde de Mexicaan Sergio Perez (Red Bull) het voor de Britse zevenvoudige wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes). De Monegask Charles Leclerc, teamgenoot van Sainz, viel net naast het podium. De Spanjaard Fernando Alonso (Alpine) en de Brit Lando Norris (McLaren) finishten als vijfde en zesde, voor Verstappen. Die heeft in de stand nu 34 punten voorsprong op Perez.

Volgend weekend gaat het wereldkampioenschap verder met de Grote Prijs van Oostenrijk op de Red Bull Ring in Spielberg.

