Iedereen die deel uitmaakt van de Formule 1 zal komend seizoen verplicht gevaccineerd moeten zijn tegen het coronavirus. Dat staat in de nieuwe covid 19-regels van de internationale autosportfederatie FIA.

De vaccinatieverplichting zal gelden voor alle rijders, teams, media en ondersteunend personeel. Verwacht wordt dat men geen uitzonderingen zal toestaan. Op die manier hoopt de F1 herhalingen te vermijden van saga's zoals met Novak Djokovic in aanloop naar de Australian Open. Naar verluidt zijn alle huidige F1-rijders vandaag overigens al gevaccineerd. "Het management van de Formule 1 zal alle meereizend personeel opleggen dat ze volledig gevaccineerd moeten zijn en er zullen geen uitzonderingen gelden", bevestigt een F1-woordvoerder. Vraag is dan hoe het verder moet met mensen die zich verzetten tegen vaccinatie. Zo is het geweten dat de chauffeur van de medische interventiewagen van de FIA, Alan van der Merwe, die geroemd werd na zijn snelle ingrijpen bij de crash van Romain Grosjean in 2020 in Sakhir, geen vaccin wil. Het nieuwe F1-seizoen, met een recordaantal van 23 races, begint op 20 maart in Bahrein.