De F1 heeft met het Toscaanse Mugello en Russische Sotsji twee nieuwe races toegevoegd aan de kalender van 2020. Dat maakte het vrijdag bekend.

Dit weekend is de Formule 1 toe aan de twee de race van het extreem korte seizoen. Aanvankelijk stonden met de GP van Oostenrijk (die twee keer verreden wordt), Groot-Brittannië (ook tweemaal), van België, Hongarije, Italië en Spanje acht manches op de planning. Maar daar komen nu dus twee nieuwe circuits bij.

Het gaat om de circuits van Mugello (13 september) en Sotsji (27 september). Die laatste is geen nieuweling in het wereldje. Al sinds 2014 wordt er geraced aan de kusten van de Zwarte Zee in de Russische badplaats. Lewis Hamilton is er recordwinnaar met vier zeges.

Voor het Toscaanse Mugello wordt het de eerste keer dat het F1-circus op bezoek komt. Voor Ferrari wordt het extra bijzonder want op het circuit van Mugello, dat in de achtertuin van de renstal ligt, zullen de rode bolides hun duizendste Grote Prijs rijden. Om dit te vieren doopte Ferrari zijn bolide dit jaar 'SF1000'.

Met Mugello doet de Formule 1 al een vierde Italiaans circuit aan. Eerder racete het ook al in Imola, Pescara en de klassieker Monza.

BREAKING: F1 will race at Mugello in Tuscany for the first time on September 13, before heading to Sochi for the Russian Grand Prix on September 27#F1 pic.twitter.com/dhhNNU5BrV — Formula 1 (@F1) July 10, 2020

Op de F1-kalender van 2020 staan nu tien races. De komende weken zullen er nog aangekondigd worden. Formule 1 verwacht dat het door het coronavirus verstoorde seizoen 15 tot 18 GP's zal tellen. Afgelopen weekend ging het F1-seizoen van start met de Grote Prijs van Oostenrijk. Dit weekend wordt er opnieuw geracet op de Red Bull Ring in Spielberg, maar deze keer krijgt het de naam GP van Stiermarken, aangezien er geen twee dezelfde namen op de kalender mogen staan.

Door de coronacrisis werden de eerste tien Grote Prijzen van het seizoen allemaal uitgesteld of geannuleerd. Het seizoen had in principe op 15 maart in het Australische Melbourne moeten beginnen.

De nieuwe kalender van de F1 seizoen 2020 Zondag 5 juli: Spielberg (AUT, 15u10) Zondag 12 juli: Spielberg (AUT, 15u10) Zondag 19 juli: Boedapest (HUN,15u10) Zondag 2 augustus: Silverstone (ENG, 15u10) Zondag 9 augustus: Silverstone (ENG, 15u10) Zondag 16 augustus: Barcelona (ESP, 15u10) Zondag 30 augustus: Spa-Francorchamps (BEL, 15u10) Zondag 6 september: Monza (ITA, 15u10) Zondag 13 september: Mugello (ITA, 15u10) Zondaf 27 september: Sotsji (RUS, 15u10)

