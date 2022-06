Charles Leclerc (Ferrari) vertrekt zondag vanuit polepositie in de Grote Prijs van Azerbeidzjan, de achtste manche in het wereldkampioenschap Formule 1.

De Monegask zette zaterdag tijdens de kwalificaties op het stratencircuit in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe de scherpste chrono neer. Met een ronde in 1:41.359 was Leclerc 0.282 sneller dan de Mexicaan Sergio Pérez (Red Bull), die naast hem op de eerste rij start.

Voor de 24-jarige Leclerc is het de vierde pole op een rij, de zesde van het seizoen en de 15e uit zijn carrière.

Op de tweede rij staan de Nederlandse wereldkampioen Max Verstappen (Red Bull) en de Spanjaard Carlos Sainz (Ferrari), voor de Brit George Russell (Mercedes) en de Fransman Pierre Gasly (AlphaTauri). De Britse zevenvoudige wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) moest tevreden zijn met de zevende plaats in de kwalificaties. In de WK-stand leidt Verstappen met 125 punten, dat zijn er negen meer dan Leclerc en 15 meer dan Pérez.

De Grote Prijs begint zondag om 13 uur (15 uur lokale tijd). Vorig jaar won Sergio Pérez de GP van Azerbeidzjan nadat leider Verstappen in het slot door een klapband uitviel.

