De Franse motorrijder Pierre Cherpin (Husqvarna), die bij een val in de zevende etappe van de Dakar een schedeltrauma opliep, is overleden toen hij werd overgebracht naar Frankrijk. Dat heeft de organisatie vrijdag bekendgemaakt.

De 52-jarige bedrijfsleider stierf in het vliegtuig dat hem vanuit Jeddah in Saoedi-Arabië naar Frankrijk bracht, zo melden de organisatoren. In de zevende rit raakte hij op 10 januari zwaargewond. Toen de hulpdiensten per helikopter ter plaatse kwamen, was Cherpin niet meer bij bewustzijn. In het ziekenhuis van Sakaka onderging hij een spoedoperatie, sindsdien werd hij in een kunstmatige coma gehouden. De voorbije dagen was zijn toestand stabiel.

Pierre Cherpin nam voor de vierde keer in zijn carrière deel aan de Dakar. In 2009 en 2012 haalde hij de finish. In 2015 moest hij opgeven met motorproblemen.

De 52-jarige bedrijfsleider stierf in het vliegtuig dat hem vanuit Jeddah in Saoedi-Arabië naar Frankrijk bracht, zo melden de organisatoren. In de zevende rit raakte hij op 10 januari zwaargewond. Toen de hulpdiensten per helikopter ter plaatse kwamen, was Cherpin niet meer bij bewustzijn. In het ziekenhuis van Sakaka onderging hij een spoedoperatie, sindsdien werd hij in een kunstmatige coma gehouden. De voorbije dagen was zijn toestand stabiel. Pierre Cherpin nam voor de vierde keer in zijn carrière deel aan de Dakar. In 2009 en 2012 haalde hij de finish. In 2015 moest hij opgeven met motorproblemen.