De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) heeft zondag de Grote Prijs Formule 1 van Canada gewonnen. De wereldkampioen verstevigt zo zijn koppositie in de stand na afloop van de negende WK-manche.

De vanop de polepositie vertrokken Verstappen hield goed stand op het circuit Gilles-Villeneuve in Montréal, ook bij de herstart na de safetycar vanwege een crash van de Japanner Yuki Tsunoda (AlphaTauri). In het slot legde de Spanjaard Carlos Sainz Jr (Ferrari) hem het vuur aan de schenen.

De Nederlander boekte zijn zesde zege van het seizoen, de 26e in zijn carrière. Achter Sainz Jr werd de Britse zevenvoudige wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) derde. Hij staat voor de tweede keer dit seizoen op het podium, in de openingsmanche in Bahrein finishte Hamilton ook als derde. De vierde plaats was voor Hamiltons land- en teamgenoot George Russell. Na een inhaalrace werd Charles Leclerc (Ferrari) vijfde. Hij moest door een gridstraf als 19e starten.

De Mexicaan Sergio Pérez, ploegmaat van Verstappen, reed slechts negen rondes. Hij moest opgeven met een technisch probleem.

Alonso bestraft

Fernando Alonso, die van de eerste startrij kon vertrekken, zakte na een tijdstraf van 5 seconden terug van de zevende naar de negende plaats. Alonso week volgens de stewards in de voorlaatste ronde van de race te vaak van zijn lijn af in een gevecht met Valtteri Bottas (Alfa Romeo). De straf werd verrekend na het einde van de race.

Bottas schoof op naar de zevende plaats, zijn Chinese teamgenoot Zhou Guanyu naar de achtste. Alonso kreeg nu maar 2 punten voor het WK in plaats van 6.

In de WK-stand vergroot Verstappen zijn voorsprong op Pérez tot 46 punten. Leclerc volgt op 49 punten.

De volgende WK-manche is op 3 juli de Grote Prijs van Groot-Brittannië, op het circuit van Silverstone.

De vanop de polepositie vertrokken Verstappen hield goed stand op het circuit Gilles-Villeneuve in Montréal, ook bij de herstart na de safetycar vanwege een crash van de Japanner Yuki Tsunoda (AlphaTauri). In het slot legde de Spanjaard Carlos Sainz Jr (Ferrari) hem het vuur aan de schenen. De Nederlander boekte zijn zesde zege van het seizoen, de 26e in zijn carrière. Achter Sainz Jr werd de Britse zevenvoudige wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) derde. Hij staat voor de tweede keer dit seizoen op het podium, in de openingsmanche in Bahrein finishte Hamilton ook als derde. De vierde plaats was voor Hamiltons land- en teamgenoot George Russell. Na een inhaalrace werd Charles Leclerc (Ferrari) vijfde. Hij moest door een gridstraf als 19e starten. De Mexicaan Sergio Pérez, ploegmaat van Verstappen, reed slechts negen rondes. Hij moest opgeven met een technisch probleem. Fernando Alonso, die van de eerste startrij kon vertrekken, zakte na een tijdstraf van 5 seconden terug van de zevende naar de negende plaats. Alonso week volgens de stewards in de voorlaatste ronde van de race te vaak van zijn lijn af in een gevecht met Valtteri Bottas (Alfa Romeo). De straf werd verrekend na het einde van de race.Bottas schoof op naar de zevende plaats, zijn Chinese teamgenoot Zhou Guanyu naar de achtste. Alonso kreeg nu maar 2 punten voor het WK in plaats van 6. In de WK-stand vergroot Verstappen zijn voorsprong op Pérez tot 46 punten. Leclerc volgt op 49 punten. De volgende WK-manche is op 3 juli de Grote Prijs van Groot-Brittannië, op het circuit van Silverstone.