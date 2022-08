De Grote Prijs Formule 1 van België, die op zondag 28 augustus gereden wordt, is uitverkocht, zo maakten de organisatoren woensdag bekend tijdens een persmoment. Dagelijks worden er 120.000 bezoekers verwacht, goed voor een totaal van 360.000 bezoekers over het hele raceweekend.

Een aanzienlijk deel daarvan komt uit Nederland, om regerend wereldkampioen en huidig WK-leider Max Verstappen aan het werk te zien, maar toch is het een opsteker voor de organisatoren, nu de toekomst van de legendarische GP aan een zijden draadje lijkt te hangen. Het contract met F1-organisator Formula One loopt na dit seizoen immers af en de organisatoren lijken de voorkeur te geven aan Amerikaanse en Aziatische oorden. 'De onderhandelingen met FOM (Formula One Management, red.) verlopen moeizaam, aangezien er slechts 25 plaatsen op de kalender zijn. Iedereen haalt dan ook alles uit de kast om komend jaar een Grand Prix binnen te halen. Spa-Francorchamps is een historisch en mythisch circuit en wij willen laten zien dat wij de toekomst omarmen', verklaarde algemeen directrice Vanessa Maes. De organisatoren willen er een spektakel van maken en zetten daarvoor in op randanimatie. Er komt een podium met daarop niet minder dan 35 gerenommeerde dj's, onder wie Henri PFR. Ook in de tribunes zullen er plaatjes gedraaid worden. In de paddock stelt Larissa Ickx haar digitale kunst tentoon. Voor de race is er een show met stuntvliegtuigen en helikopters, vuurwerk zal het raceweekend afsluiten. Voor de toeschouwers van vorig jaar, die vanwege de hevige regenval een race van slechts enkele ronden te zien kregen, wordt er op donderdag 25 augustus ter compensatie een event georganiseerd.