Wereldkampioen Max Verstappen (Red Bull) heeft zaterdag tijdens de Grote Prijs Formule 1 van Oostenrijk, de elfde manche van het wereldkampioenschap, de zege veroverd in de sprintrace. De Nederlander verstevigt dankzij de winst zijn eerste plaats in de WK-stand.

WK-leider Verstappen hield op de Red Bull Ring in Spielberg de Monegask Charles Leclerc (Ferrari) achter zich. Diens Spaanse ploegmaat Carlos Sainz maakte de top drie vol.

De Nederlander krijgt als winnaar van de sprintrace acht punten en diept zijn voorsprong in de WK-stand verder uit.

De Grote Prijs van Oostenrijk is de tweede GP dit jaar met een sprintrace, na die van Emilia-Romagna. Na de eerste vrije oefensessie, waar Max Verstappen de snelste tijd klokte, volgde vrijdag al meteen de kwalificatie voor die sprintrace. Dat gebeurde in het vertrouwde opzet van de normale kwalificatie voor de GP's, in drie fases (Q1, Q2, Q3). Verstappen verzekerde zich hierin van de pole voor de sprintrace.

De uitslag van de sprintrace bepaalde ook de startopstelling voor de Grote Prijs, die zondag om 15 uur start. Verstappen mag de GP dus vanuit de poleposition aanvatten.

