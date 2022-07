De Nederlandse wereldkampioen Max Verstappen (Red Bull) heeft vrijdag de snelste tijd neergezet in de kwalificatie voor de sprintrace van de Grote Prijs Formule 1 van Oostenrijk, de elfde manche van het wereldkampioenschap.

Verstappen klokte op de Red Bull Ring in Spielberg een toptijd van 1:04.984 en mag de sprint dus vanaf de poleposition starten. De 24-jarige Nederlander hield de Monegask Charles Leclerc (Ferrari) op 0.029. Diens Spaanse ploegmaat Carlos Sainz (+0.082) maakte de top drie vol.

De Brit Lewis Hamilton belandde in het derde deel van de kwalificaties (Q3) naast het circuit, net als zijn landgenoot George Russell. Beide Mercedes-piloten kwamen ongeschonden uit hun wagen maar kenden dus allerminst een vlekkeloze sprintkwalificatie.

De Grote Prijs van Oostenrijk is de tweede Grote Prijs dit jaar met een sprintrace, na die van Emilia-Romagna. Na de eerste vrije oefensessie, waar Max Verstappen eerder vrijdag de snelste tijd klokte, volgde al meteen de kwalificatie voor die sprintrace. Dat gebeurde in het vertrouwde opzet van de normale kwalificatie voor de GP's, in drie fases (Q1, Q2, Q3).

In de sprint, die zaterdag (16u30) op het programma staat, zijn acht punten te verdienen voor de winnaar. Zaterdag staat voordien (12u30) nog de tweede vrije oefensessie op de agenda.

De Grote Prijs start zondag om 15 uur. Wereldkampioen Verstappen leidt in de WK-tussenstand met 181 punten voor zijn Mexicaanse ploegmaat Sergio Pérez (147 ptn) en de Monegask Charles Leclerc (138 ptn).

