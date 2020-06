De Grote Prijzen Formule 1 van Azerbeidzjan, Singapore en Japan zijn definitief geannuleerd vanwege het coronavirus, zo maakten de organisatoren vrijdag bekend.

De GP van Azerbeidzjan werd eerder al uitgesteld, maar gaat nu dus definitief van de kalender. De GP van Singapore stond op 20 september op het programma, Japan op 11 oktober.

'Deze beslissingen zijn genomen vanwege de verschillende uitdagingen waarmee de organisatoren geconfronteerd werden', klinkt het in een mededeling van organisator Formula one. 'In Singapore en Azerbeidzjan is het onmogelijk om in de huidige onzekere omstandigheden tijdig een stratencircuit klaar te hebben, terwijl in Japan strenge reisrestricties ervoor zorgen dat er geen Grote Prijs kan worden gehouden.'

De GP van Azerbeidzjan werd eerder al uitgesteld, maar gaat nu dus definitief van de kalender. De GP van Singapore stond op 20 september op het programma, Japan op 11 oktober. 'Deze beslissingen zijn genomen vanwege de verschillende uitdagingen waarmee de organisatoren geconfronteerd werden', klinkt het in een mededeling van organisator Formula one. 'In Singapore en Azerbeidzjan is het onmogelijk om in de huidige onzekere omstandigheden tijdig een stratencircuit klaar te hebben, terwijl in Japan strenge reisrestricties ervoor zorgen dat er geen Grote Prijs kan worden gehouden.'