De Brit Lewis Hamilton (Mercedes) won zondag op het circuit van Sakhir de Grote Prijs Formule 1 van Bahrein, de opener van het WK-seizoen. De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) eindigde na een bits duel als tweede.

Verstappen vertrok op het circuit van Sakhir vanuit de poleposition, maar speelde zijn eerste plaats na een kwart van de race kwijt aan Hamilton. De Nederlander zette vervolgens de jacht in, maar de Brit gaf geen krimp. Verstappen gaf zich echter niet zomaar gewonnen, en Hamilton moest alle zeilen bijzetten om de in Hasselt geboren piloot achter zich te houden. De Nederlander had de Brit in het slot effectief te pakken, maar gaf die positie een paar bochten later weer terug aan Hamilton omdat hij bij zijn inhaalactie even buiten de baan was gekomen en een straf wilde vermijden. De wereldkampioen reed nadien de race uit voor Verstappen (+0.745). De Fin Valtteri Bottas (Mercedes) maakte de top drie vol op 37.383.

Fernando Alonso (Alpine), de tweevoudig wereldkampioen (2005 en 2006) die eind 2018 uit de F1 vertrok, moest bij zijn terugkeer iets over halfweg opgeven na problemen met de remmen.

Rondesrecord

Hamilton won de GP in Bahrein ook de twee voorbije jaren en telt er nu vijf eindzeges. Daarmee is hij alleen recordhouder. De Brit is nog een ander F1- record rijker. Hij mag zich nu ook de coureur noemen die de meeste rondes aan kop van een race heeft gereden. Dat record stond met 5111 rondes op naam van de Duitser Michael Schumacher, maar tijdens de Grote Prijs van Bahrein ging Hamilton daar overheen. Lewis Hamilton gaat dit jaar voor een achtste wereldtitel. Daarmee zou hij alleen recordhouder worden. Momenteel deelt hij het record met Michael Schumacher.

