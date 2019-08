Wereldkampioen en WK-leider Lewis Hamilton (Mercedes) heeft zondag de Grote Prijs Formule 1 van Hongarije gewonnen na een intens duel met Max Verstappen (Red Bull). Het is voor Hamilton al zijn zevende zege op de Hungaroring, een record.

In de twaalfde WK-manche reed de Brit dankzij een uitgekiende strategie in de 67e ronde voorbij Verstappen, die met versleten banden niet kon optornen tegen de Brit.

Hamilton liet met nog 21 ronden te gaan nieuwe, zachtere banden opleggen. Daarmee slaagde hij erin om de 20 seconden achterstand alsnog goed te maken.

Uiteindelijk zocht de Nederlander, voor het eerst in zijn carrière vanop de polepositie vertrokken, in het slot nog de pits op. Hamilton finishte met 18 seconden voorsprong.

De Ferrari's van de Duitser Sebastian Vettel en de Monegask Charles Leclerc werden derde en vierde.

Voor Hamilton was het de achtste zege dit seizoen, de 81e in zijn carrière. Mercedes heeft zo zijn revanche beet, na de desastreus verlopen GP van Duitsland. Toen vielen beide Mercedes-rijders buiten de punten in de race die gewonnen werd door Verstappen.

In de WK-stand verstevigt Hamilton zijn koppositie met 250 punten. Zijn Finse ploegmaat Valtteri Bottas, die pas achtste werd, volgt op 62 punten. Zeven punten verder staat Verstappen.

De volgende GP vindt op 1 september plaats in België. Dan is het F1-circus te bewonderen op het circuit van Spa-Francorchamps.