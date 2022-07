GP van Hongarije: Max Verstappen rondt inhaalrace met succes af

Max Verstappen (Red Bull) heeft zondag op de Hungaroring in Boedapest de Grand Prix van Hongarije gewonnen. De 24-jarige Nederlander, pas uit tiende positie begonnen aan de dertiende manche in het wereldkampioenschap Formule 1, bleef de Britse Mercedes-rijders Lewis Hamilton en George Russell voor. Die laatste was op de pole gestart.

© Belga Image