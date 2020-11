De Fransman Romain Grosjean, zondag het slachtoffer van een zware crash in de Grote Prijs Formule 1 van Bahrein, mag dinsdag normaal gezien het ziekenhuis verlaten. Dat heeft zijn renstal Haas maandag bekendgemaakt.

De 34-jarige Grosjean 'zet zijn herstel verder in het Bahrein Defence Force-ziekenhuis, waar hij de nacht heeft doorgebracht', zo meldt Haas op Twitter. 'De behandeling van de brandwonden op de rug van zijn beide handen verloopt goed.' Teambaas Günther Steiner heeft Grosjean een bezoekje gebracht. 'We verwachten dat hij dinsdag het ziekenhuis mag verlaten.'

De Franse coureur vloog meteen na de start met zijn Haas in een vangrail, na een botsing met Daniil Kvyat (AlphaTauri). De bolide brak in twee en vatte meteen vuur. Uiteindelijk kon Grosjean na 28 seconden op eigen kracht de brandende wagen verlaten.

Zondagavond deelde Grosjean vanaf zijn ziekenbed een video op Instagram. De piloot verklaarde daarin dat hij 'min of meer oké' is. 'Maar zonder de halo had ik niet met jullie kunnen praten', klonk het.

