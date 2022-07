George Russell (Mercedes) heeft zaterdag de snelste tijd neergezet tijdens de kwalificaties voor de GP van Hongarije, de dertiende manche van het wereldkampioenschap F1. Daardoor vertrekt de Brit zondag bij de start van de GP vanop de polepositie.

De kwalificaties werden gereden op een droge baan, daar waar het circuit in de Hongaarse hoofdstad Boedapest er nog nat bijlag in de voormiddag tijdens de derde en laatste vrije oefensessie. Russell reed zijn snelste rondje op de Hungaroring in 1:17.377 en was daarmee 44 duizendsten van een seconde sneller dan de Spanjaard Carlos Sainz (Ferrari). Ferrari nestelde met de Monegask Charles Leclerc, die volgde op 0.190, een tweede wagen in de top drie. Leclerc start daardoor vanop de tweede rij, geflankeerd door de Brit Lando Norris (McLaren), die de vierde tijd neerzette.

Ondanks 73 GP-deelnames, de veertiende in loondienst van Mercedes, is het voor Russell pas de eerste pole in zijn carrière. Voor Mercedes, dat een moeilijk jaar kent, is het de eerste pole van het seizoen.

De Britse zevenvoudige wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) zette in Q1 de beste tijd (1:18.374) neer, maar start zondag desondanks vanop de zevende plaats.

Wereldkampioen Max Verstappen (Red Bull) kende motorproblemen en zette geen tijd neer in Q3. Hij moet genoegen nemen met een tiende startpositite. Zijn Mexicaanse ploeggenoot Sergio Perez zette eveneens geen chrono neer in Q3 en start vanop de elfde plek.

In de WK-stand leidt Verstappen met 233 punten. Eerste achtervolger Leclerc volgt op 63 punten, nadat hij vorige week niet finishte in de GP van Frankrijk. Verstappen profiteerde optimaal van het uitvallen van de Monegask door te zegevieren op het Circuit Paul Ricard in Le Castellet.

