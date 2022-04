De Monegask Charles Leclerc (Ferrari) vertrekt zondag vanuit polepositie in de Grote Prijs van Australië, de derde manche van het wereldkampioenschap Formule 1.

WK-leider Leclerc zette zaterdag tijdens de kwalificaties op het circuit van Albert Park in Melbourne de beste tijd neer. Met een ronde in 1:17.868 was Leclerc 0.286 sneller dan de Nederlandse wereldkampioen Max Verstappen (Red Bull), die naast hem op de eerste rij start.

Voor de 24-jarige Leclerc is het de tweede pole van het seizoen (na Bahrein), de elfde uit zijn carrière. Op de tweede rij staan de Mexicaan Sergio Perez (Red Bull) en de Brit Lando Norris (McLaren).

De Britse zevenvoudige wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) reed de vijfde kwalificatietijd en vertrekt van op de derde rij, met naast hem zijn land- en teamgenoot George Russell.

De kwalificatiesessie verliep overigens met de nodige incidenten. Tijdens Q1 lag de wedstrijd een tijdje stil na een aanrijding tussen de Canadezen Lance Stroll (Aston Martin) en Nicholas Latifi (Williams), en Q3 werd eveneens onderbroken nadat de Spanjaard Fernando Alonso (Alpine) van de baan ging.

Gelukkig bleef het telkens beperkt tot materiële schade.

De Grote Prijs begint zondag om 7 uur Belgische tijd (15 uur in Melbourne). De voorbije twee jaar ging de wedstrijd 'down under' niet door vanwege de coronapandemie.

