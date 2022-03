De Monegask Charles Leclerc (Ferrari) heeft zaterdag de poleposition veroverd voor de Grote Prijs van Bahrein, de openingsmanche van het wereldkampioenschap Formule 1. Leclerc bleef in de kwalificaties de Nederlandse wereldkampioen Max Verstappen (Red Bull) voor.

Op het circuit van Sakhir reed Leclerc naar een chrono van 1:30.558 in de kwalificaties. Daarmee hield hij Verstappen op 0.123. De Spanjaard Carlos Sainz (Ferrari) volgde als derde (+0.129).

Het is voor de 24-jarige Leclerc de tiende pole uit zijn loopbaan. De Mexicaan Sergio Pérez (Red Bull; +0.363) en de Britse zevenvoudige wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes; +0.680) maakten de top vijf vol.

De Fransman Pierre Gasly (AlphaTauri) was vrijdag de snelste in de eerste vrije oefensessie. Max Verstappen klokte aansluitend de toptijd in de tweede vrije oefensessie en was eerder zaterdag ook de snelste in de derde vrije oefensessie.

De GP begint zondag om 16 uur (18 uur lokale tijd).

Op het circuit van Sakhir reed Leclerc naar een chrono van 1:30.558 in de kwalificaties. Daarmee hield hij Verstappen op 0.123. De Spanjaard Carlos Sainz (Ferrari) volgde als derde (+0.129). Het is voor de 24-jarige Leclerc de tiende pole uit zijn loopbaan. De Mexicaan Sergio Pérez (Red Bull; +0.363) en de Britse zevenvoudige wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes; +0.680) maakten de top vijf vol. De Fransman Pierre Gasly (AlphaTauri) was vrijdag de snelste in de eerste vrije oefensessie. Max Verstappen klokte aansluitend de toptijd in de tweede vrije oefensessie en was eerder zaterdag ook de snelste in de derde vrije oefensessie. De GP begint zondag om 16 uur (18 uur lokale tijd).