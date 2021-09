Hamilton boekt 100e GP-zege en is opnieuw WK-leider

Wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) is zondag in Sotsji naar de zege gesneld in de Grote Prijs van Rusland, de vijftiende manche in het wereldkampioenschap Formule 1. De Brit boekte zijn 100e GP-zege, de vijfde dit seizoen. Hij wipt opnieuw over de Nederlander Max Verstappen (Red Bull) naar de koppositie in de WK-stand.

Hamilton boekt 100e GP-zege en is opnieuw WK-leider © belga