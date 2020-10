Lewis Hamilton heeft zondag in Portimao Michael Schumacher het zegerecord in de Formule 1 afgesnoept. Na de GP van Portugal is de Brit alleen recordhouder met 92 overwinningen, één meer dan Schumacher.

'Ik zal tijd nodig hebben om me dit ten volle te realiseren', reageerde Hamilton vlak voordat hij het podium op ging.

"Dit record heb ik te danken aan al die mensen hier en in de fabriek", bedankte Hamilton zijn team en de mecaniciens. "Ze blijven innoveren. Elk jaar leggen ze de lat hoger. Het is zo'n privilege om met hen te werken. Het is echt ongelooflijk. Bedankt aan iedereen om er steeds voor te gaan, niemand leunt achterover. Deze samenwerking is een echte inspiratie, het is met niets vergelijkbaar."

"Ik kon alleen maar dromen over waar ik vandaag sta", vervolgde de zesvoudige wereldkampioen. "Ik had geen kristallen bol toen ik ervoor koos om naar Mercedes te gaan. We hebben alleen maar geprobeerd om er elke dag het beste van te maken. We roeien allemaal in dezelfde richting. Ik zal tijd nodig hebben om me dit ten volle te realiseren. Toen ik over de finishlijn kwam, was ik mentaal nog in racemodus. Ik vind nu dus geen woorden om mijn emoties te beschrijven."

Lewis Hamilton gaat door in 2021

Lewis Hamilton zal in 2021 nog in de Formule 1 te zien zijn. De zesvoudige wereldkampioen betwijfelt wel of hij ook daarna blijft racen. "Alles wat ik kan zeggen dat ik plan hier volgend jaar nog te zijn", vertelde hij aan Sky Sports UK in aanloop naar de GP van Portugal.

Het contract van de 35-jarige Hamilton bij Mercedes loopt op het einde van het seizoen af en is nog niet vernieuwd. Hetzelfde geldt voor de sportieve baas van de renstal Toto Wolff. "Ik denk niet dat ik mijn piek heb bereikt", verklaarde Hamilton. "Ik wil blijven racen maar ik weet niet hoelang het nog zal duren. Het zal zeker geen lange tijd zijn voor ik stop. Dit is een periode waarin ik langzaamaan moet uitmaken wat de toekomst inhoudt. Het ziet er goed uit, wat ik ook beslis te doen, maar het moet ook aangepast zijn aan de tijdsgeest, aan mijn waarden, en moet overeenstemmen met wat het team van plan is te doen."

Hamilton is sinds 2007 actief in de Formule 1 en verdedigt sinds 2013 de kleuren van Mercedes.

