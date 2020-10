Lewis Hamilton heeft zich op de Nürburgring de beste getoond tijdens de GP van de Eifel. De 35-jarige Britse Mercedes-piloot haalde het voor de Nederlander Max Verstappen (Red Bull) en de Australiër Daniel Ricciardo (Renault). Het is voor de zesvoudige wereldkampioen zijn 91ste F1-zege. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met de Duitse recordhouder Michael Schumacher.

Hamilton verbeterde ook, tot driemaal toe, het ronderecord van de Duitser op de Nürburgring. Maar Max Verstappen deed in het absolute slot nog beter dan de Brit. Het nieuwe record van de Nederlander is 1:28.139. Hamilton ontving na de race een helm van F1-legende Michael Schumacher uit handen van diens zoon Mick, uit respect voor de evenaring van het record van zijn vader.

323 GP's voor Räikkönen

Kimi Räikkönen finishte achteraan het pak, maar de veertigjarige Fin werd wel recordhouder in de Formule 1 met 323 gestarte Grote Prijzen. Zijn landgenoot Valtteri Bottas, die gestart was vanaf de pole, moest na negentien ronden opgeven met motorproblemen. In de WK-tussenstand vergroot Hamilton zijn voorsprong op Bottas tot liefst 69 punten. Max Verstappen blijft derde op 83 punten.

Een zevende wereldtitel wenkt voor Hamilton, eveneens een record van Michael Schumacher. Het was van 2013 geleden dat een F1-race plaatsvond op de Nürburgring. De volgende Grote Prijs vindt op 25 oktober plaats in het Portugese Portimao. De Formule 1 keert voor het eerst sinds 1996 terug naar Portugal. Toen won Jacques Villeneuve in Estoril.

