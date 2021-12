Lewis Hamilton (Mercedes) heeft zondag de Grote Prijs Formule 1 van Saoedi-Arabië, de 21e en voorlaatste Grote Prijs van het seizoen, op zijn naam geschreven.

De Britse wereldkampioen haalde het op het stratencircuit in Jeddah voor Max Verstappen (Red Bull). De Nederlander moet in de tussenstand Hamilton zo opnieuw naast zich dulden met 369,5 punten. De Fin Valtteri Bottas (Mercedes) reed net voor de finish nog voorbij de Fransman Esteban Ocon (Alpine) naar de derde plaats.

De knettergekke race op het circuit van Jeddah werd tot twee maal toe stilgelegd met de rode vlag. Dat gebeurde een eerste keer in de veertiende ronde na een crash van Mick Schumacher (Haas). Bij de herstart ging het meteen weer mis en waren er crashes van Sergio Perez (Red Bull), George Russell (Williams) en Nikita Mazepin (Haas).

Tijdstraf

Max Verstappen, die vanaf derde positie was gestart, sprintte bij de tweede herstart meteen voorbij Ocon en Hamilton naar de leiding. De Nederlander voelde echter al snel de hete adem Hamilton in zijn nek. Na een foutief manoeuvre kreeg hij bovendien een tijdstraf van vijf seconden aan zijn broek. Verstappen liet Hamilton niet meteen passeren en de Brit tikte de Red Bull van Verstappen zelfs even aan. Er was schade merkbaar maar de twee konden verderrijden. Uiteindelijk ging Hamilton zijn concurrent toch voorbij en won. Met ook nog de snelste ronde op zak kwam hij naast Verstappen in de WK-tussenstand.

De laatste Grote Prijs van het seizoen vindt volgende week zondag plaats in Abu Dhabi. Daar valt de beslissing over het meest spannende F1-seizoen in jaren.

