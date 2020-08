Lewis Hamilton (Mercedes) heeft zondag de Grote Prijs van Groot-Brittannië voor de zevende keer gewonnen, ondanks een lekke band in de slotronde.

In de vierde manche van het wereldkampioenschap Formule 1 haalde de 35-jarige Brit het op het circuit van Silverstone voor de Nederlander Max Verstappen (Red Bull). Hamilton, die met drie wielen over de streep kwam, blijft leider in de WK-stand. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas lag op de tweede plaats, toen hij in de 50e ronde (op 52) eveneens geconfronteerd werd met een lekke band. De Fin werd uiteindelijk 11e, vlak na de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari).

Verstappen zou de race gewonnen hebben, indien hij niet had gekozen voor een late pitstop om nog op de snelste rondetijd te mikken.

De Monegask Charles Leclerc (Ferrari) snelde naar de derde plaats. De top vijf werd vervolledigd door de Australiër Daniel Ricciardo (Renault) en de Brit Lando Norris (McLaren).

Hamilton, met zeven zeges recordhouder in eigen land, vertrok vanaf de pole en gaf zijn koppositie nooit uit handen. De zesvoudige wereldkampioen boekte zijn 87e zege uit zijn carrière, de derde dit seizoen.

De Duitser Nico Hülkenberg, dit weekend bij Racing Point stand-in voor de met het coronavirus besmette Sergio Perez, kon zondag uiteindelijk niet van start gaan. Vlak voor de start van de GP werd een technisch probleem ontdekt bij zijn bolide.

Voor aanvang van de GP maakten de piloten een statement tegen racisme. Allen droegen een T-shirt, met daarop 'End Racism', met uitzondering van Hamilton. De Brit toonde een T-shirt met de boodschap 'Black Lives Matter'. Hamilton stelde recent dat de F1 en enkele van zijn collega's te weinig doen tegen racisme. Zo betreurde hij dat er twee weken geleden geen actie werd ondernomen voor de GP van Hongarije.

Volgend weekend wordt er opnieuw geracet op het circuit van Silverstone. Dan staat de vijfde WK-manche op het programma. Een week later trekt het F1-circus naar het circuit van Catalonië in Montmelo, in de buurt van Barcelona, voor de GP van Spanje.

