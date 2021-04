Ook in de autosport wordt milieuvriendelijkheid en duurzaamheid steeds belangrijker. Na de Formule E, die in 2014 werd gelanceerd, begint vanaf komend weekend ook het eerste seizoen van de nieuwe, klimaatbewuste raceklasse Extreme E.

De Extreme E is een klasse van identieke elektrische SUV's, gecertificeerd door de Internationale Automobielfederatie FIA. Het doel: meer bewustzijn creëren voor de klimaatverandering. Met vijf races (volledige kalender, zie onderaan) in afgelegen natuurgebieden die getroffen worden door klimaatproblemen: woestijnvorming in Saoedi-Arabië, stijgend oceaanwater in Senegal, smelting van de ijskappen in Groenland en Vuurland (Argentinië) en ontbossing van het Amazonewoud in Brazilië. Om de vervuilende voetafdruk van de nieuwe competitie te minimaliseren zal er geen publiek aanwezig zijn en wordt een duurzaam vrachtschip als drijvende paddock en als vervoermiddel naar de afgelegen plaatsen gebruikt. Ook gendergelijkheid is een belangrijk thema: elk team bestaat uit een mannelijke én een vrouwelijke bestuurder. De Extreme E-klasse kan op belangstelling rekenen van enkele iconische namen uit de autosportwereld, onder andere van zevenvoudig wereldkampioen formule 1 Lewis Hamilton. Hij neemt de rol van teameigenaar op zich. 'Het betekent veel voor me dat ik mijn liefde voor het racen, samen met mijn liefde voor onze planeet, kan gebruiken om een positieve impact te hebben', verklaarde de Engelsman bij de bekendmaking van zijn X44-team - de naam refereert naar zijn nummer in de F1. Hamilton zal door zijn verplichtingen in zijn mogelijk laatste F1-seizoen bij Mercedes zelf niet achter het stuur plaatsnemen. Wel een andere grote naam: negenvoudig wereldkampioen rally Sébastien Loeb. De 46-jarige Fransman, die laatste jaren deelnam aan het RallyCross-kampioenschap, de GT Series en de Porsche Supercup, een beperkt WRC-rallyprogramma bij Hyundai afwerkte en ook deelnam aan de Dakar Rally, vormt een koppel met de 29-jarige Spaanse Cristina Gutiérrez. Zij werd in 2017 de eerste vrouwelijke bestuurder die de Dakar Rally voltooide. En dit jaar was ze de tweede vrouw die een etappe won in de geschiedenis van de woestijnrally. Hamilton is niet de enige grote naam uit de F1 die een Extreme E-team heeft opgericht: zijn ex-Mercedesploeggenoot Nico Rosberg, die in 2016 wereldkampioen Formule 1 werd, pakt uit met Rosberg Xtreme Racing en Jenson Button, die in 2009 met Brawn GP de wereldtitel in de Formule 1 behaalde, investeerde in JB XE. De Brit zal, in tegenstelling tot Rosberg en Hamilton, zelf zijn elektrische SUV besturen. Button krijgt tegenstand van onder meer de Spanjaard Carlos Sainz, tweevoudig wereldkampioen rally (1990 en 1992) en drievoudig winnaar van de Dakar Rally (2010, 2018 en 2020), als eigenaar en rijder bij zijn Acciona Sainz XE-team. Ook racelegende Michael Andretti vaardigt met Andretti United een team af. De zogenaamde XPrix's zelf worden afgewerkt in twee dagen, met op zaterdag de kwalificaties op punten (volgens het behaalde resultaat in manches met vier en vijf wagens), en de halve finales en finale op zondag. Elke race bestaat uit twee ronden van zo'n 15 kilometer, de ene ronde wordt gereden door de mannelijke bestuurder, de andere door de vrouwelijke. De kalender: Desert XPrix, Wadi Rum, Alula, Saoedi-Arabië (3 tot 4 april), Ocean XPrix, Lac Rose, Senegal (29 tot 30 mei), Artic XPrix, Kangerlussuaq, Groenland, (28 tot 29 augustus), Amazon XPrix, Santarem, Brazilië (23 tot 24 oktober) en de Glacier XPrix, Vuurland, Argentinië (11 tot 12 december).