De lichten staan op groen en de fans kunnen niet wachten totdat de nieuwe F1-bolides vertrekken. Ex-F1-piloot Jérôme d'Ambrosio leidt ons door het nieuwe seizoen.

Laten we beginnen met de hamvraag. Wie wordt volgens jou dit seizoen wereldkampioen?Jérôme d'Ambrosio: Mercedes blijft dé referentie maar we zagen tijdens de testdagen dat Red Bull erg sterk voor de dag kwam. Het zal tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen gaan, volgens mij.'Valtteri Bottas reken je dus niet bij de topfavorieten?D'Ambrosio: 'Als je voor Mercedes rijdt, ben je een uitstekende piloot. Als we ons enkel baseren op de resultaten van de laatste jaren, is het duidelijk dat Hamilton een level apart is. Valtteri wist hem soms te verslaan, maar over een heel seizoen bekeken, is hij geen favoriet voor de titel. 'Als buitenstaander lijkt het me ook dat Hamilton nog steeds enorm hongerig is en er is geen enkele indicatie dat zijn niveau dit seizoen naar beneden zal gaan. Maar er zullen ook wel wat verrassingen zijn dit seizoen. Hoe meer rijders meedoen voor de eerste plaatsen, hoe spannender.'Wie kunnen volgens jou die verrassingen zijn?D'Ambrosio: 'We zagen tijdens de test Bahrein dat de grid dichter bij elkaar komt te liggen. Het reglement veranderde niet drastisch dit seizoen, dus ik denk dat daardoor de verschillende stallen ook naar elkaar zullen toegroeien. 'Met een safetycar of een herstart, kunnen er altijd onverwachte resultaten komen, zoals je ook zag met de zege van Pierre Gasly vorig seizoen in Monza. 'Persoonlijk hoop ik dat we de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz vaker voorin zullen zien om te vechten om de derde plek bij de constructeurs. Maar het zou me ook plezier doen om te zien dat Daniel Ricciardo met McLaren nog eens een GP wint. Buiten Red Bull en Mercedes denk ik dat Ferrari en McLaren de meeste kans maken op een zege dit seizoen.'Wie zal teleurstellen dit seizoen?D'Ambrosio: 'De moeilijkste situatie is bij Mercedes. Het domineert al zeven jaar de Formule 1. We verwachten dan ook dat ze dat ook dit seizoen zomaar zullen doen. Het is een gewoonte geworden om hun rijders op de bovenste trapjes te zien staan, maar eigenlijk is het dan niet. Met de nieuwe regels van 2022 in zicht, zullen ze waarschijnlijk niet meer zo kunnen domineren als ze eerst deden. Maar ik ben er wel zeker van dat ze competitief zullen blijven en zullen meedoen om te prijzen.'Wat mogen we verwachten van Alpine (de nieuwe naam voor Renault) en de terugkeer van Fernando Alonso?D'Ambrosio: 'Lastig om te voorspellen. Alpine staat niet ver van de andere toprenstallen. Ik ben eens benieuwd of ze erin slagen dichter bij Red Bull en Mercedes te komen. Ook intern zal het interessant worden om te volgen, want we mogen ons opmaken voor een duel tussen Esteban Ocon en Alonso. Het is een bijzondere dynamiek met een ervaren piloot tegen eentje die nog niet zo lang in de sport zit. Ze kunnen voor een verrassing zorgen en misschien wel eens een GP winnen. Hun tests waren alleszins heel goed, maar het is moeilijk om daar voorspellingen aan vast te binden.'De komst van Mick Schumacher is een van de grote onderwerpen dit seizoen. Kan hij zichzelf laten zien in een slecht ontwikkelde Haas?D'Ambrosio: 'Ik hoop het voor hem. Hij komt aan in de F1 met een naam maar ook met titels in de F3 en F2. Maar we mogen niet te veel van hem verwachten. De Haas zal zeker niet vooraan meespelen. Het zal dus voor mirakels moeten zorgen. Het is vooral een leerjaar waarin hij de dynamiek van een F1-paddock, de wagen en een raceweekend zal ontdekken.'Bij Haas hebben we dit jaar Schumacher en Nikita Mazepin en bij AlphaTauri zit Yuki Tsunoda. Welke rookie kan jou het meest behagen?D'Ambrosio: 'Ik ben erg gefascineerd door Tsunoda. Hij is nog een erg jonge piloot met slechts twee seizoenen ervaring in Europa. Maar hij heeft de uitstraling van een grote rijder. En in vergelijking met die twee anderen, heeft hij ook de beste wagen.'Zal Sebastian Vettel zich bevrijd voelen na zijn vertrek bij Ferrari voor Aston Martin? D'Ambrosio: 'Voelde hij zich mentaal geblokkeerd bij Ferrari? Dat weet ik nog zo niet. Waar ik wel van overtuigd ben, is dat een verandering wel eens deugd kan doen. Zoiets is altijd goed voor de moraal om een nieuw hoofdstuk te beginnen. 'In zijn relaties met andere piloten, ging het goed met Kimo Räikkönen maar er was wel steeds een hiërarchie: Vettel was altijd de hoofdpiloot. Met Ricciardo bij Red Bulle en Leclerc bij Ferrari had hij wel telkens concurrenten die even goed waren als de Duitser. Wanneer je twee evenwaardige piloten hebt in een renstal, leidt dat altijd tot spanningen. Dat was ook zo tussen Hamilton en Nico Rosberg en tussen Ayrton Senna en Alain Prost. Ik denk dus niet dat hij een slechte relatie had met een van die piloten, het kwam alleen zo door de omstandigheden. Met Stroll nu, kan dat ook zo gaan als ze altijd dicht opeen zitten in de stand. 'Aston Martin gaat een moeilijk jaar tegemoet. Ze kunnen zo van de derde plaats naar de zesde tuimelen. Het komt allemaal neer op details en dan is het goed om een Vettel in de ploeg te hebben. Hij heeft ervaring bij twee topmerken met Red Bull en Ferrari. Dat kan ook zijn weerslag hebben op het team. Vettel kan het zowel in als uit de wagen naar een hoger niveau brengen.'Kan Pérez concurreren met Verstappen bij Red Bull?D'Ambrosio: 'Ik hoop het voor hem. De laatste jaren zagen we telkens dat de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull het steeds erg moeilijk had. Verstappen is ook gewoon een uitzonderlijke racer en dan is het erg moeilijk om aan zijn niveau te komen. Pérez zou het misschien wel kunnen lukken. Hij heeft meer ervaring dan een Alexander Albon of Gasly. Die twee zijn ook erg goed, maar vechten tegen Verstappen is geen wandeling. Het zou erg goed zijn voor de sport als Pérez daar wel in slaagt, maar het is moeilijk om in te beelden dat dat zal gebeuren.'Heeft Sainz er goed aan gedaan om naar Ferrari te trekken? Zeker als we kijken naar de matige prestaties van de Italianen en de stijgende lijn bij McLaren. D'Ambrosio: 'Zoiets weet je nooit als je een contract tekent. Het is ook moeilijk om te zeggen als je niet weet waarom en hoe hij bij Ferrari terecht kwam en vertrok bij McLaren. Een plaatsje bij de rode bolides is trouwens ook erg moeilijk om te weigeren, want Ferrari is een en al mythe. Ze zullen er alleszins alles aan doen om opnieuw mee te doen bij de top.'Tot slot, mogen we de komende jaren opnieuw een Belg verwachten op de grid?D'Ambrosio: 'Ik zeker niet, want ik ben op pensioen. Maar voor de rest hebben we eigenlijk niemand in de F2 of F3 en zien we ook niemand opkomen in het internationale karten. Het zal dus moeilijk worden om snel een Belg in de Formule 1 te zien. Stoffel Vandoorne zit dan weer vast in de Formule E, die zie ik niet snel terugkeren naar de elitegroep. Zeker als je ziet welke jongeren eraan komen. Hij heeft een andere weg ingeslagen. Jammer genoeg zie ik dus geen Belgen meteen in de F1 stappen.'Door Mariano Spitzer