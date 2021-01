Donderdag start het WK-rallyseizoen in Monte-Carlo, waar Thierry Neuville in 2020 de mooiste zege uit zijn carrière behaalde. Helaas leidde dat weer niet tot een wereldtitel. Lukt het dit jaar wel?

Als eerste Belg in 75 jaar won Thierry Neuville (32) vorig seizoen de rally van Monte-Carlo, de meest prestigieuze manche van de WRC-kalender. Eindelijk prijs voor de Oostkantonner, nadat hij de jaren ervoor tweede, vijfde, vijftiende, derde en vijfde was geworden. En de drie jaar voordien zelfs telkens uitviel na een crash of wielbreuk. Neuville leek op weg naar een topseizoen, maar in de ingekorte rally van Zweden (wegens gebrek aan sneeuw) eindigde hij pas als zesde en in Mexico viel hij zelfs uit. Vervolgens haalde de coronapandemie de WRC-kalender overhoop. Uiteindelijk vonden er nog vier manches plaats: in Estland, Turkije, Sardinië en Monza. Na een opgave in Estland raakte Neuville niet verder dan de zesde stek in het eindklassement, na Hyundaiploegmaat Ott Tänak, de Brit Elfyn Evans en de Fransman Sébastien Ogier, die voor de zevende keer wereldkampioen werd, voor het eerst met een Toyota Yaris WRC. 'In 2021 zijn die vier rijders opnieuw de enige echte kanshebbers voor de wereldtitel', voorspelt ex-rallyrijder Freddy Loix, die vandaag bij Skoda Sébastien Bedoret begeleidt, en in zijn glorieperiode, tussen 1993 en 2004, vier podiumplaatsen veroverde in het WK-rally. 'Ogier heeft een streepje voor, door zijn palmares, door zijn ervaring, door zijn regelmatigheid. Hij valt zelden of nooit buiten de top vijf. De voorbije jaren was dat het probleem van Neuville, die zeges/podiumplaatsen te vaak afwisselde met mindere prestaties, of zelfs opgaves. Qua auto beschikt hij nochtans over hetzelfde materiaal: Toyota en Hyundai liggen heel dicht bij elkaar - een groot contrast met de formule 1, waar Mercedes buiten categorie is. 'In de rallysport komen de kwaliteiten van de bestuurder veel meer bovendrijven, zeker in een rally als die van Monte-Carlo, vaak gereden in heel slechte weersomstandigheden. Neuville heeft er vorig jaar bewezen dat hij ook kan winnen door niet per se in elke proef de snelste te willen zijn, door nét voldoende risico's te nemen. Dat wordt ook zijn opdracht voor dit seizoen: regelmatiger worden. Dat Neuville zijn vaste corijder Nicolas Gilsoul vorige week na tien jaar samenwerken aan de kant schoof, ten voordele van Martijn Wydaeghe, is alleszins verrassend. Op langere termijn kan dat positief uitvallen, maar op korte termijn vergt zoiets sowieso een aanpassing die punten kan kosten.' Verschillen met vorige jaren: door de latere einddatum van afgelopen seizoen (6 december in Monza, in plaats van half november) en de coronalockdowns hebben de teams voor de seizoensstart in Monte-Carlo weinig kunnen testen. In het geval van Hyundai direct na de laatste WRC-manche in 2020 en de voorbije twee weekends. Neuville zal daarom met zo goed als dezelfde wagen aan het seizoen starten als diegene waarmee hij de vorige campagne beëindigd heeft. Wel met nieuwe banden, want voor de komende drie jaar is Pirelli de nieuwe leverancier van de WRC-rallyteams, niet meer Michelin. 'Niet ideaal, zo'n vlugge overgang, maar het geldt voor alle teams', zegt Loix. 'Het wordt zaak om zich vlug aan te passen, zeker voor Monte-Carlo, waar je vaak veel verschillende types banden nodig hebt.' Na de openingsmanche volgen er, voorlopig, nog twaalf wedstrijden, na de afgelasting van de rally van Zweden en die van Groot-Brittannië/Noord-Ierland. In de plaats komen de rally's van Finland (Lapland) en van Ieper. De Belgische rally stond vorig jaar op de nieuwe coronakalender, maar werd in extremis ook afgelast. De Internationale Autosportfederatie (FIA) geeft de West-Vlaamse organisatoren nu een herkansing, voorzien voor half augustus. De rally van Ieper wordt zo (mogelijk) de allereerste WK-manche ooit in België, na altijd een vaste waarde op de Europese rallykalender te zijn geweest.