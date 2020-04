Acht grands prix geschrapt/uitgesteld en het einde lijkt nog niet meteen in zicht. Of hoe Spa-Francorchamps wel eens het eerste raceweekend van het seizoen kan worden.

De eerste acht grands prix zijn al van de F1-kalender verdwenen, een triest unicum in de 70-jarige geschiedenis, en het is niet meteen duidelijk wanneer het seizoen kan beginnen. Melbourne en Monte Carlo, hét icoon van de formule 1, zijn definitief geschrapt, voor de zes andere races zoekt CEO Chase Carey een oplossing. De GP van Canada, 14 juni, was vorige week het voorlopige streefdoel, maar Carey hield het de voorbije dagen op 'ergens in de zomer'. De Formule One Group verloor dit seizoen al de fees van de circuits - gemiddeld 20 miljoen euro - én de inkomsten van advertenties, sponsoring en hospitality vorig jaar goed voor 20 procent van de 1,8 miljard euro totale inkomsten, maar de Iers- Amerikaanse zakenman vreest dat hij bovenop die 360 miljoen ook nog eens naast de 550 miljoen euro van de racepromotoren zal grijpen. De inkomsten uit de televisierechten, wereldwijd goed voor 700 miljoen euro per jaar, zijn voorlopig niet in gevaar. Tenzij er minder dan 15 grands prix worden georganiseerd. In dat geval, bepaalt een clausule in het televisiecontract, worden ook die inkomsten gedeeltelijk teruggeschroefd. Dat verklaart ook meteen waarom Carey blijft herhalen dat er 'dit seizoen minstens tussen de 15 en 18 raceweekends zullen doorgaan'. Alleen is hij daardoor afhankelijk van de manier waarop de nationale overheden de dreiging van de coronapandemie inschatten. Sommige landen zullen het onverantwoord vinden om, in sommige gevallen, 200.000 racefanaten bij elkaar te brengen op een weekend. Andere regeringsleiders hebben de grenzen voor onbepaalde duur gesloten. De tijd is alvast geen bondgenoot van Carey. Analisten die de voorbije dagen spraken met virologen, achten de kans klein dat er voor midden augustus een grand prix wordt gereden. Dat zou betekenen dat ook de GP's van Canada, Frankrijk, Oostenrijk, Groot- Brittannië en Hongarije worden uitgesteld/geschrapt, waardoor Spa-Francorchamps pas op 30 augustus het seizoen zou openen. Dan zijn er tot eind december nog 17 raceweekends beschikbaar, maar volgers achten het onwaarschijnlijk dat het hele circus zich week na week zal verplaatsen. En: als het coronavirus in Groot-Brittannië, Italië en Zwitserland - de drie landen waar de meeste teams hun uitvalsbasis hebben - nog niet overwonnen is, is het onverantwoord om een hele batterij aan personeel naar de andere kant van de wereld te vliegen. Ook Bernie Ecclestone, de Engelsman die de F1 40 jaar met harde hand leidde en de groep in januari 2017 aan Liberty Media Group verkocht, maakt zich grote zorgen. 'Corona is de grootste dreiging waarmee onze sport ooit is geconfronteerd', zei Ecclestone, in quarantaine op zijn koffieplantage in Brazilië, aan de Daily Mail. De waarde van de aandelen van de F1, verspreid over verschillende genootschappen, is de voorbije twee maanden met 44 procent gedaald. 'Ik zie niet hoe je de volgende maanden nu al kan invullen, zonder dat je weet of het publiek zal mogen komen, of bepaalde races doorschuift naar het putje van de winter. Je kan een grand prix toch niet organiseren wanneer het tien graden vriest?'