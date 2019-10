Het Hard Rock Stadium in het Amerikaanse Miami en de Amerikaanse miljardair Stephen Ross willen de Formule 1 naar Florida halen.

Als het van Hard Rock Stadium in Miami en miljardair Stephen Ross afhangt, komt er vanaf 2021 een GP van Miami in de Formule 1. Vandaag is ook bekendgemaakt dat Formule 1 zelf een princiepsakkoord heeft bereikt met Ross en het Hard Rock Stadium.

De bedoeling is dat het circuit rond het stadion van NFL-club Miami Dolphins komt te liggen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het circuit aan de kust zou liggen, maar dat stuitte op veel ongenoegen van de buurtbewoners en bedrijven. Het circuit zou voor teveel overlast in de binnenstad zorgen. Die problemen zouden met de nieuwe locatie rond het Hard Rock Stadium opgelost moeten zijn.

De kosten zouden volgens de krant Miami Herald gedragen worden door de Amerikaanse miljardair Stephen Ross. Sinds 2012 wordt er jaarlijks een GP Formule 1 gereden in de Verenigde Staten, op het Circuit of the Americas in Austin (Texas). Die overeenkomst loopt nog 2021. Miami zou haar plaats willen overnemen. Eerder waren er onder meer Grote Prijzen in Indianapolis en op een stratencircuit in Detroit.

Het Hard Rock Stadium is begin februari 2020 ook de plaats waar de 54e Super Bowl van de NFL gespeeld wordt.