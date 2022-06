De wereldkampioen en WK-leider Max Verstappen (Red Bull) vertrekt zondag vanuit polepositie in de Grote Prijs van Canada, de negende manche van het wereldkampioenschap Formule 1. De Spanjaard Fernando Alonso (Alpine) start verrassend naast de Nederlander op de eerste rij.

De 24-jarige Verstappen zette zaterdag tijdens de kwalificaties op het natte circuit Gilles-Villeneuve in Montréal de scherpste chrono neer. Met een ronde in 1:21.299 was de Nederlander 0.645 sneller dan de 40-jarige Alonso, die naast hem op de eerste rij start. Voor Verstappen is het de 15e pole in zijn carrière, de tweede dit seizoen. Op de tweede rij staan Carlos Sainz Jr (Ferrari) en de Britse zevenvoudige wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes). Daarna volgen Haas-rijders Kevin Magnussen en Mick Schumacher. De Mexicaan Sergio Pérez (Red Bull) belandde in de tweede kwalificatiesessie in de muur. Hij gaat als 13e van start.

Charles Leclerc (Ferrari) wierp de handdoek in de ring in Q2, hij moet zondag na een gridstraf sowieso achteraan starten. In de vorige vier GP's startte de Monegask vanaf de polepositie, maar die kon hij niet verzilveren. In de VS werd hij nog tweede. Door een kapotte motor finishte Leclerc niet in Spanje en Azerbeidzjan. En in Monaco verloor hij zijn leidersplaats door tactische blunders bij Ferrari, met uiteindelijk pas een vierde stek. In de WK-stand leidt Verstappen met 21 punten voorsprong op Pérez en 34 punten op Leclerc.

De GP gaat zondag om 20u van start.

