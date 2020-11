De 22-jarige Lance Stroll (Racing Point) heeft zaterdag verrassend de polepositie veroverd voor de Grote Prijs Formule 1 van Turkije, de veertiende WK-manche van het seizoen.

Op het spekgladde nieuwe asfalt van het Intercity Istanbul Park werkte Stroll zijn snelste ronde af in 1:47.765. Hij was daarmee 290 duizendsten van een seconde sneller dan de Nederlander Max Verstappen (Red Bull), die naast Stroll op de eerste rij zal plaatsnemen. De Mexicaan Sergio Perez (Racing Point) zette de derde tijd neer, op 1.556 van zijn ploegmaat Stroll. Hamilton moest tevreden zijn met de negende tijd. Zijn Finse ploegmaat Valtteri Bottas start als negende.

Vanwege de hevige regen werd Q1 even stilgelegd na ruim elf minuten, niet lang na de herneming volgde een rode vlag nadat Romain Grosjean (Haas) na een slipper niet uit het grind geraakte. De piloten hadden amper controle over hun bolide, ze klaagden ook over de slechte zichtbaarheid. Hamilton haalde als 14e maar nipt Q2.

Hamilton kan zondag voor de zevende keer wereldkampioen worden. Daarmee zou hij op gelijke hoogte komen van recordhouder Michael Schumacher. De Brit heeft in het klassement 85 punten voorsprong op zijn Finse teamgenoot Bottas, de enige die hem nog van de titel kan houden. Hamilton wordt sowieso wereldkampioen als hij in Turkije voor Bottas eindigt. De Fin moet dan weer proberen minstens acht punten meer te scoren dan zijn Britse teamgenoot.

Het is de achtste keer dat de GP van Turkije wordt georganiseerd. In 2005 vond de eerste editie plaats, met de Fin Kimi Räikkönen (McLaren) als winnaar. De Duitser Sebastian Vettel (Red Bull) schreef in 2011 de voorlopig laatste Turkse GP op zijn naam. Met drie zeges is de Braziliaan Felipe Massa (Ferrari) recordhouder. Hamilton won de Turkse GP in 2010.

De Grote Prijs start zondag om 11u10.

