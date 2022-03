Charles Leclerc (Ferrari) heeft zondag de Grote Prijs van Bahrein, de openingsmanche van het wereldkampioenschap Formule 1, gewonnen.

De Monegask bleef op het circuit van Sakhir zijn Spaanse teammaat Carlos Sainz voor. De Britse zevenvoudige wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) werd derde. De Nederlandse wereldkampioen Max Verstappen (Red Bull) kreeg in het slot mechanische problemen en viel weg uit de race.

Leclerc vertrok vanaf poleposition, maar voelde de hele race de hete adem van Verstappen in zijn nek. De Nederlander probeerde de Monegask te bestoken, maar Leclerc reed een onberispelijke GP en snelde naar de zege.

In het slot sloeg het noodlot echter toe voor Verstappen, en de wereldkampioen moest de strijd staken met mechanische problemen. Sergio Pérez maakte nadien de rampdag bij Red Bull compleet en moest de race eveneens verlaten. Carlos Sainz (+5.598) profiteerde en zorgde met een tweede plaats voor een feestje bij Ferrari. Lewis Hamilton (+9.675), na de kwalificaties van zaterdag pas vijfde, snelde nog naar de derde plaats.

De tweede manche van het seizoen, de GP van Saoedi-Arabië, staat volgende zondag (27 maart) op het programma. Vorig jaar maakte Verstappen een einde aan de heerschappij van Hamilton. De Nederlander hield de Brit in de slotmanche in Abu Dhabi in extremis van een achtste wereldtitel.

De Monegask bleef op het circuit van Sakhir zijn Spaanse teammaat Carlos Sainz voor. De Britse zevenvoudige wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) werd derde. De Nederlandse wereldkampioen Max Verstappen (Red Bull) kreeg in het slot mechanische problemen en viel weg uit de race. Leclerc vertrok vanaf poleposition, maar voelde de hele race de hete adem van Verstappen in zijn nek. De Nederlander probeerde de Monegask te bestoken, maar Leclerc reed een onberispelijke GP en snelde naar de zege. In het slot sloeg het noodlot echter toe voor Verstappen, en de wereldkampioen moest de strijd staken met mechanische problemen. Sergio Pérez maakte nadien de rampdag bij Red Bull compleet en moest de race eveneens verlaten. Carlos Sainz (+5.598) profiteerde en zorgde met een tweede plaats voor een feestje bij Ferrari. Lewis Hamilton (+9.675), na de kwalificaties van zaterdag pas vijfde, snelde nog naar de derde plaats. De tweede manche van het seizoen, de GP van Saoedi-Arabië, staat volgende zondag (27 maart) op het programma. Vorig jaar maakte Verstappen een einde aan de heerschappij van Hamilton. De Nederlander hield de Brit in de slotmanche in Abu Dhabi in extremis van een achtste wereldtitel.