Lewis Hamilton (Mercedes) heeft zondag op het circuit van Silverstone voor de achtste keer de Grote Prijs van Groot-Brittannië gewonnen voor eigen publiek.

Hamilton won ondanks een opgelegde tijdstraf van 10 seconden na een botsing met WK-leider Max Verstappen (Red Bull) in de openingsronde, waardoor de Nederlander de strijd noodgedwongen moest staken. De Brit ging op twee ronden van het einde voorbij Charles Leclerc (Ferrari, +3.871), die in extremis genoegen moest nemen met een tweede plaats. Valtteri Bottas (+ 11.125), de Finse ploegmaat van Hamilton, vervolledigde het podium.

De tiende WK-manche van het seizoen leverde vrijwel meteen spektakel op. Hamilton schoot als een speer uit de startblokken en ondernam meerdere pogingen om de vanop de pole vertrokken Verstappen voorbij te steken. De Brit raakte de bolide van de Nederlander, waarop laatstgenoemde in de bandenmuur knalde. Het betekende meteen einde race voor Verstappen, die een vierde opeenvolgende overwinning in rook zag opgaan. De race werd na de botsing tijdelijk stilgelegd.

Na een oponthoud van iets meer dan een halfuur betraden de rijders opnieuw het circuit, met Leclerc in eerste positie. Halfweg reed de Monegask nog steeds aan de leiding, ondanks motorproblemen enkele ronden voordien. Hamilton zakte na een noodzakelijke pitstop en bijhorende tijdstraf weg naar de vijfde plaats op meer dan een halve minuut van de leider, die even later wel een vlotte pitstop kende en zijn eerste positie kon behouden.

De Britse wereldkampioen zette de achtervolging in en snelde naar de derde plaats in het zog van Bottas. Met de laatste ronden in zicht nam hij de tweede positie over van zijn Finse teamgenoot, op aangeven van de ploegleiding, en greep hij finaal zelfs nog de leidersplaats en de zege. Hamilton nadert met de 99e zege in zijn carrière zo tot op 8 punten van Verstappen in de WK-stand.

Het was overigens de eerste keer dat een sprintrace, met een duur van ongeveer een halfuur over een afstand van 100 kilometer, in plaats van de klassieke kwalificaties bepaalde wie op welke plaats op de startgrid mocht vertrekken. De zege in die sprintrace ging zaterdag naar Verstappen.

