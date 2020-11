De 35-jarige Lewis Hamilton (Mercedes) heeft zich voor de zevende keer tot wereldkampioen in de Formule 1 gekroond, een evenaring van het record van Michael Schumacher. De Brit triomfeerde zondag in de Grote Prijs van Turkije, de veertiende WK-manche van het seizoen. Met nog drie manches te rijden, kan Hamilton niet meer ingehaald worden.

Zaterdag verstoorde hevige regenval de kwalificaties, zondag lag het nieuwe asfalt van het Intercity Istanbul Park er om dezelfde reden opnieuw glad bij. Hamilton, pas zesde op de startgrid, schoof gaandeweg op naar de koppositie. Zijn Finse ploegmaat Valtteri Bottas, de enige die hem nog van een nieuwe wereldtitel kon houden, kende een mindere dag. Vlak na de start spinde hij om zijn as, Bottas zou uiteindelijk in de achterhoede finishen.

De Mexicaan Sergio Perez (Racing Point) werd tweede, voor de Ferrari's van de Duitser Sebastian Vettel en de Monegask Charles Leclerc. Vettel stond zo voor het eerst in 2020 op het podium. De Spanjaard Carlos Sainz Jr (McLaren) vervolledigde de top vijf.

De Canadees Lance Stroll (Racing Point), die voor het eerst in zijn carrière vanaf de polepositie vertrok, moest tevreden zijn met de negende stek.

Met zijn zevende wereldtitel deelt Hamilton nu het record met Michael Schumacher. De Brit werd eerder wereldkampioen in 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 en 2019. De Duitser was de beste in 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 en 2004. Eind oktober snoepte Hamilton Schumacher het zegerecord in de Formule 1 af. In de GP van Portugal boekte de Brit zijn 92e overwinning, één meer dan Schumacher. Sinds zondag staan er 94 zeges achter Hamiltons naam.

Het was de achtste keer dat de GP van Turkije werd georganiseerd, voor het eerst sinds 2011 werd er opnieuw geracet in Istanboel. Op 29 november staat de volgende GP op het programma, in Bahrein werken de piloten dan de op twee na laatste WK-manche van het seizoen af.

