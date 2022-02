Lewis Hamilton rijdt ook komend seizoen in de Formule 1. Dat heeft de Brit vrijdag bij de presentatie van de nieuwe auto van Mercedes bevestigd.

Hamilton liet na de slotrace van vorig seizoen in Abu Dhabi, waarin hij de wereldtitel verloor aan de Nederlander Max Verstappen, ruim twee maanden niets van zich horen. Daardoor ontstonden twijfels of de zevenvoudig wereldkampioen wel zou doorgaan in de koningsklasse.

De Brit doorbrak vrijdag eindelijk zijn stilzwijgen bij de presentatie van de W13, de nieuwe bolide van Mercedes. 'Ik heb nooit gezegd dat ik stop, ik hou van wat ik doe. Maar het was een moeilijke periode', aldus Hamilton. 'Ik moest een stapje terugdoen en heb toen een geweldige tijd gehad met mijn familie. Op een bepaald moment heb ik toen besloten dat ik komend seizoen weer ga aanvallen.'

De 37-jarige Hamilton hulde zich sinds de laatste race in Abu Dhabi op 12 december in stilzwijgen. De piloot van Mercedes verloor daar de titelstrijd met Verstappen na een discutabele ingreep van de wedstrijdleiding tijdens de slotfase van de race. Toeval of niet: donderdag raakte bekend dat Michael Masi niet langer de wedstrijdleider in de Formule 1 zal zijn.

Mercedes stelde vrijdag dus zijn nieuwe bolide voor het komende seizoen voor. De auto's zijn dit jaar weer zilvergrijs in plaats van zwart van kleur. De renstal presenteerde in het bijzijn van Lewis Hamilton en George Russell de W13, die overwegend zilvergrijs is met rode en groene accenten, de kleuren van de twee belangrijkste sponsoren.

De nieuwe regels voor met name de aerodynamica hebben gezorgd voor een grondige aanpassing van de F1-auto's, alles met de bedoeling het inhalen makkelijker te maken en het spektakel in de races te vergroten. 'We starten weer vanaf nul', zei teambaas Toto Wolff bij de presentatie.

The return of the Silver Arrows. 🤍 Meet the Mercedes-AMG F1 W13 E Performance. 🤩 pic.twitter.com/NsuEBvbkbK — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 18, 2022

Hamilton liet na de slotrace van vorig seizoen in Abu Dhabi, waarin hij de wereldtitel verloor aan de Nederlander Max Verstappen, ruim twee maanden niets van zich horen. Daardoor ontstonden twijfels of de zevenvoudig wereldkampioen wel zou doorgaan in de koningsklasse. De Brit doorbrak vrijdag eindelijk zijn stilzwijgen bij de presentatie van de W13, de nieuwe bolide van Mercedes. 'Ik heb nooit gezegd dat ik stop, ik hou van wat ik doe. Maar het was een moeilijke periode', aldus Hamilton. 'Ik moest een stapje terugdoen en heb toen een geweldige tijd gehad met mijn familie. Op een bepaald moment heb ik toen besloten dat ik komend seizoen weer ga aanvallen.' De 37-jarige Hamilton hulde zich sinds de laatste race in Abu Dhabi op 12 december in stilzwijgen. De piloot van Mercedes verloor daar de titelstrijd met Verstappen na een discutabele ingreep van de wedstrijdleiding tijdens de slotfase van de race. Toeval of niet: donderdag raakte bekend dat Michael Masi niet langer de wedstrijdleider in de Formule 1 zal zijn. Mercedes stelde vrijdag dus zijn nieuwe bolide voor het komende seizoen voor. De auto's zijn dit jaar weer zilvergrijs in plaats van zwart van kleur. De renstal presenteerde in het bijzijn van Lewis Hamilton en George Russell de W13, die overwegend zilvergrijs is met rode en groene accenten, de kleuren van de twee belangrijkste sponsoren. De nieuwe regels voor met name de aerodynamica hebben gezorgd voor een grondige aanpassing van de F1-auto's, alles met de bedoeling het inhalen makkelijker te maken en het spektakel in de races te vergroten. 'We starten weer vanaf nul', zei teambaas Toto Wolff bij de presentatie.