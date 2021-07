De Britse regerende wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) heeft vrijdagavond voor eigen publiek op het Circuit van Silverstone de poleposition veroverd voor de sprintrace van de Grote Prijs Formule 1 van Groot-Brittannië, dat is de tiende WK-manche van het seizoen.

Hamilton werkte zijn snelste ronde af in 1:26.134 en was daarmee 75 duizendsten van een seconde sneller dan de Nederlandse WK-leider Max Verstappen (Red Bull). De derde tijd kwam op naam van zijn Mercedes-ploegmaat Valtteri Bottas. Charles Leclerc (Ferrari) en Sergio Perez (Red Bull) maakten de top vijf vol.

De F1 Sprint op zaterdag is een race van circa een half uur over 100 kilometer, wat op het circuit van Silverstone neerkomt op zeventien ronden. De winnaar van de korte wedstrijd verdient 3 WK-punten, de nummer 2 krijgt 2 punten en de nummer 3 houdt 1 punt over aan de F1 Sprint. Er zal na afloop geen podiumceremonie zijn. De uitslag van de sprintrace bepaalt de startvolgorde voor de GP op zondag. De winnaar van de F1 Sprint verovert dus de poleposition voor de Grote Prijs.

Voor de sprintrace is zaterdag nog de tweede vrije training voorzien. In de eerste vrije oefensessie van vrijdag was Verstappen de snelste.

