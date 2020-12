Lewis Hamilton (Mercedes) zal komend weekend niet deelnemen aan de Grote Prijs Formule 1 van Sakhir in Bahrein, de zestiende en op een na laatste WK-manche van het seizoen. De Britse wereldkampioen heeft een besmetting met het coronavirus opgelopen. Dat heeft de F1 dinsdag gemeld.

Hamilton, die zich twee weken terug al voor de zevende keer tot wereldkampioen kroonde, veroverde afgelopen weekend de zege in de GP van Bahrein. Hij won zijn 95e Grand Prix, de elfde dit seizoen.

'Hij is maandag wakker geworden met lichte symptomen en hoorde tegelijkertijd dat iemand, met wie hij voordat hij vorige week naar Bahrein afreisde contact had, positief was getest', deelde zijn team Mercedes mee. Hamilton heeft daarop ook een test ondergaan met een positief resultaat. 'Dat is naderhand bevestigd met nog een test', aldus Mercedes. De Brit is in quarantaine geplaatst.

Voor Hamilton is deze afwezigheid een ware primeur, want het is nog maar de eerste keer sinds de start van zijn carrière in 2007 dat hij verstek moet heven voor een Grote Prijs. Daarmee komt er een einde aan zijn recordreeks van 265 opeenvolgende starts in de Formule 1. Ook een ander record, dat van 48 GP's na elkaar in de punten, komt ten einde.

Mercedes liet verder weten nog geen beslissing te hebben genomen over de vervanger van de wereldkampioen in Sakhir. Testrijders bij de renstal zijn Stoffel Vandoorne en de Mexicaan Esteban Gutiérrez.

Hamilton, die zich twee weken terug al voor de zevende keer tot wereldkampioen kroonde, veroverde afgelopen weekend de zege in de GP van Bahrein. Hij won zijn 95e Grand Prix, de elfde dit seizoen. 'Hij is maandag wakker geworden met lichte symptomen en hoorde tegelijkertijd dat iemand, met wie hij voordat hij vorige week naar Bahrein afreisde contact had, positief was getest', deelde zijn team Mercedes mee. Hamilton heeft daarop ook een test ondergaan met een positief resultaat. 'Dat is naderhand bevestigd met nog een test', aldus Mercedes. De Brit is in quarantaine geplaatst. Voor Hamilton is deze afwezigheid een ware primeur, want het is nog maar de eerste keer sinds de start van zijn carrière in 2007 dat hij verstek moet heven voor een Grote Prijs. Daarmee komt er een einde aan zijn recordreeks van 265 opeenvolgende starts in de Formule 1. Ook een ander record, dat van 48 GP's na elkaar in de punten, komt ten einde.Mercedes liet verder weten nog geen beslissing te hebben genomen over de vervanger van de wereldkampioen in Sakhir. Testrijders bij de renstal zijn Stoffel Vandoorne en de Mexicaan Esteban Gutiérrez.