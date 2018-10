Lewis Hamilton verovert vijfde wereldtitel, Verstappen wint in Mexico

Hamilton had aan een zevende stek genoeg om de champagne te ontkurken. De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) ging in Mexico met de GP-zege aan de haal.

'Dit voelt heel surrealistisch aan', reageerde de 33-jarige Brit. 'Ik wil al mijn fans feliciteren', vertelde Hamilton na de finish. 'Ook mijn team wil ik bedanken. We hebben de voorbije maanden tijdens de GP's bakken werk verzet. Het was een moeilijke race. Ik vertrok goed, maar nadien zag ik stevig af. Ik weet niet precies wat er gebeurde, maar het loopt goed af.'

Verstappen hield met een tijd van 1u38:28.851 de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari), op 17.3 seconden, achter zich. Zijn Finse teammaat Kimi Räikkönen (op 49.9 seconden) vervolledigde het podium, voor Hamilton (op 78.7 seconden). Stoffel Vandoorne (McLaren) finishte met een achtste plek (op twee rondes) nog eens in de punten.

In de WK-stand telt Hamilton 358 punten, Vettel volgt met 294 punten, voor Räikkönen (236 punten). Vandoorne is zestiende met twaalf eenheden.

Hamilton was al vier keer eerder aan het feest. Een jaar na zijn debuut veroverde hij in 2008 zijn eerste eindzege. Nadien moest de Brit geduld oefenen tot 2014 om zijn tweede wereldtitel binnen te halen. Hamilton ging het jaar nadien, met een nieuwe triomf, op hetzelfde elan door. Zijn Duitse Mercedes-ploegmaat Nico Rosberg hield Hamilton in 2016 nipt van de eerste plaats, maar in 2017 was het opnieuw prijs voor de Brit.

Hamilton komt met zijn vijfde eindzege op gelijke hoogte met de Argentijn Juan Manuel Fangio, die in de jaren 1950 eveneens vijfmaal won. Alleen de Duitser Michael Schumacher doet met zeven wereldtitels nog beter. De volgende GP staat in het weekend van 11 november op de agenda in Brazilië. Het doek valt twee weken nadien in Abu Dhabi.