Lewis Hamilton (Mercedes) heeft zondag de Grote Prijs Formule 1 van Bahrein, de vijftiende en op twee na laatste WK-manche van het seizoen, op zijn naam geschreven. Even zag het ernaar uit dat de manche niet zou worden uitgereden.

Hamilton (Mercedes), die zich twee weken terug al voor de zevende keer tot wereldkampioen kroonde, vertrok op het circuit in Sakhir uit de polepositie. Hij won zijn 95e Grand Prix, de elfde dit seizoen. Op het circuit in Sakhir was hij ook in 2014, 2015 en vorig jaar al de beste. De Duitser Sebastian Vettel is er recordhouder met vier overwinningen. Dit keer won de 35-jarige Engelsman voor de twee red Bull-rijders. De Nederlander Max Verstappen werd tweede, de Thai Alexander Albon derde.

We are so thankful that Romain Grosjean was able to walk away from this. We did not need a reminder of the bravery and brilliance of our drivers, marshals, and medical teams, nor of the advances in safety in our sport, but we truly got one today#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/z8OeTU5Nem — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

De wedstrijd werd lange tijd onderbroken na een zware crash van Romain Grosjean. De Fransman schoot na de eerste bochtencombinatie na de start op hoge snelheid van de baan en belandde frontaal tegen de boarding. Zijn bolide brak daarbij in tweeën en vatte meteen vuur. De Frans piloot wist zichzelf uit de vuurzee te bevrijden en kwam er wonderbaarlijk goed van af. Er was bijna anderhalf uur nodig om het circuit weer raceklaar te maken. Even werd er gedacht aan afgelasting.

Bij de herstart ging het opnieuw mis. Lance Stroll kwam in botsing met Daniil Kvyat en belandde op zijn kop. Ook hij kon de wagen ongedeerd verlaten. Komend weekend staat, opnieuw in Bahrein, de GP van Sakhir op het programma. Op 13 december vormt de GP van Abu Dhabi de afsluiter van het F1-seizoen 2020.

An update from Romain Grosjean on his Instagram ❤️ @RGrosjean pic.twitter.com/Pps94VpAQT — WTF1 (@wtf1official) November 29, 2020

Grosjean liet zondagavond in een videofilmpje vanaf zijn ziekenbed weten dat het naar omstandigheden goed met hem gaat. De Fransman, met beide handen in het verband vanwege de opgelopen brandwonden, bedankte met een glimlach ook alle hulpverleners op het circuit van Sakhir en in het ziekenhuis voor hun werk.

'Ik was enkele jaren geleden geen voorstander van de halo'. De 34-jarige rijder van Haas Formula One doelde op de cockpitbescherming die in 2018 werd ingevoerd in de vorm van een veiligheidsbeugel op de bolide. 'Ik denk nu dat het een geweldige constructie is. Zonder de halo had ik jullie nu niet kunnen toespreken. Bedankt voor alle steunbetuigingen en boodschappen en ik hoop snel weer zelf wat berichten te kunnen tikken en te versturen over hoe het met mij gaat',

