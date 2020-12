Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton staat op de lijst van mensen die naar aanleiding van Nieuwjaar geridderd worden door de Britse koningin Elizabeth II.

De 35-jarige Brit verzekerde zich medio november in de Grote Prijs van Turkije van een zevende wereldtitel. Daarmee evenaarde hij het record van de Duitser Michael Schumacher. In 2008 werd Hamilton na zijn eerste wereldtitel al onderscheiden als lid van de 'Most Excellent Order of the British Empire' (MBE). Nu hij geridderd wordt, mag hij zich 'sir' Lewis Hamilton noemen.

