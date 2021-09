Liam Everts maakt zondag voor het eerst deel uit van de Belgische selectie voor de Motorcross der Naties.

Liam is de 17-jarige zoon en kleinzoon van Stefan en Harry Everts, goed voor respectievelijk tien en vier wereldtitels. Dit seizoen komt hij uit in de EMX250, waar hij een vierde plaats in de tussenstand bekleedt. Aangezien er vorig weekend in die klasse geen manche was voorzien, maakte hij zijn WK-debuut in de MX2-klasse, in de GP in Riola Sardo, op Sardinië. Everts werd er 13e. Een aanloop naar de Motorcross der Naties van komende zondag in het Italiaanse Mantova, want ook daar debuteert hij, als MX2-rijder. Bondscoach Johan Boonen selecteerde daarnaast Cyril Genot (MXGP) en Brent Van Doninck (Open). Geen Jago Geerts, aangezien die wil focussen op het WK in de MX2-klasse, waarin de vicewereldkampioen op de derde plaats in het klassement staat. Ook Tim Gasjer en Romain Febvre, toppers in de MXGP, haakten om die reden al af. In tegenstelling tot het verleden, toen de Motorcross der Naties de traditionele afsluiter van het seizoen was, valt die nu immers tussen twee WK-manches (Riola Sardo en Teutschenthal, op 3 oktober). Organisator Infront had de landencompetitie zo gepland zodat de Amerikanen zeker konden deelnemen, maar die gaven forfait wegens logistieke problemen door de coronapandemie. De VS is met 22 zeges nog altijd recordhouder in de Motorcross der Naties. België telt er 15, maar de laatste dateert al van 2013, toen met Ken De Dycker, Jeremy Van Horebeek en Clément Desalle. In 2014 en in de laatste editie in 2019 (die van 2020 werd afgelast wegens de coronapandemie) eindigde ons land nog als tweede. De laatste keer met Kevin Strijbos, Van Horebeek en Geerts.